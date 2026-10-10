Una denuncia por presuntas golpizas, amenazas y problemas de salud contra un interno del Servicio Penitenciario Provincial abrió una nueva investigación judicial en San Juan. El caso involucra a Roque Ramón Escudero, condenado a prisión perpetua por el asesinato del empresario Antonio González, y pone bajo cuestionamiento las condiciones de custodia en el Penal de Chimbas.

La presentación fue realizada por su abogado, Leonardo Miranda, mediante un hábeas corpus correctivo, con el que solicitó medidas urgentes para resguardar la integridad física de su defendido. El juez Alberto Caballero rechazó ese planteo, pero ordenó remitir las actuaciones a la UFI de Delitos Especiales para investigar los hechos denunciados. También dispuso una revisión médica inmediata.

Qué denunció la defensa

Según el escrito judicial, Escudero fue trasladado el 9 de junio de 2026 desde el pabellón 1, sector 2, hacia el pabellón 2, destinado a internos de máxima seguridad. De acuerdo con la versión de su abogado, después de ese cambio habría sido golpeado por agentes penitenciarios y presentado hematomas en distintas partes del cuerpo.

La denuncia también señala que, antes de una visita realizada el 6 de octubre, la pareja del interno lo encontró con lesiones visibles, principalmente en la parte superior del cuerpo. Según el relato incorporado al expediente, Escudero le habría dicho que volvió a sufrir agresiones junto con otros presos.

A esa situación se sumaron síntomas de salud que generaron preocupación en su defensa. El interno habría manifestado dolor al orinar y presencia de sangre en la orina, por lo que se habría planteado la necesidad de realizar estudios médicos para determinar las causas.

El juez ordenó una revisión médica

Al resolver el hábeas corpus, el magistrado consideró que los hechos denunciados debían investigarse por separado en el ámbito penal, ante la posible existencia de delitos como vejaciones o apremios ilegales.

Por ese motivo, remitió el expediente a la UFI de Delitos Especiales y dispuso una evaluación médica inmediata. La resolución también contempla la posibilidad de trasladar al interno a un hospital público si el criterio profesional lo considera necesario.

Miranda cuestionó la decisión por entender que la investigación penal no reemplaza la necesidad de adoptar medidas urgentes de protección. Entre sus pedidos, reclamó un examen médico independiente, a cargo del Cuerpo Médico Forense o de especialistas externos, además de la preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad y una instancia de comunicación reservada entre su defendido y el tribunal.

El antecedente por el que cumple prisión perpetua

Escudero fue condenado en 2014 por el asesinato de Antonio González, empresario y campeón de patín carrera, ocurrido el 1 de julio de 2011 en sus oficinas de avenida Libertador, en Capital. La investigación judicial determinó que se trató de un homicidio por encargo y lo condenó como autor material.

Ahora, las presuntas agresiones denunciadas deberán ser esclarecidas en una investigación independiente. Hasta el momento, la presentación de la defensa no constituye por sí misma una determinación judicial sobre la responsabilidad de los agentes penitenciarios señalados.