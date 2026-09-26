El actor Esteban Pérez quedó envuelto en un conflicto vecinal que escaló hasta una denuncia judicial y la intervención de la Policía. El episodio se produjo en el edificio donde vive el artista y, según la denuncia difundida públicamente, una vecina aseguró haber sufrido hostigamiento luego de una discusión por ruidos molestos.

La denuncia habría sido presentada el 23 de febrero de 2026 por una mujer identificada como “vecina M”. De acuerdo con el relato difundido en el programa LAM por Pepe Ochoa, el episodio ocurrió cerca de las 0.30, cuando la mujer se encontraba en su departamento y comenzó a escuchar fuertes golpes provenientes de la vivienda de Pérez.

El llamado al 911

Según la versión incorporada a la denuncia, los ruidos eran similares a golpes producidos con un objeto contra el piso o las paredes. Minutos después, siempre de acuerdo con ese relato, el actor habría bajado hasta la puerta de la mujer y reclamado que dejaran de hacer ruido.

La situación habría continuado mediante el portero eléctrico, por lo que la vecina decidió comunicarse con el 911 y solicitó la presencia de un móvil policial para dejar constancia del episodio.

La denuncia forma parte de un conflicto de convivencia más amplio que, según lo expuesto en televisión, involucraría a otras residentes del edificio. Ochoa sostuvo que algunas vecinas acusaron al actor de tener reiterados enfrentamientos con mujeres que viven solas y de reclamarles por supuestos ruidos.

Qué dijo Esteban Pérez

Pérez negó que haya recibido una notificación judicial y cuestionó la versión de la denunciante.

“A mí no me llegó ninguna denuncia, no me notificaron de nada”, sostuvo el actor, quien agregó que, si existe una denuncia en su contra, no puede avanzar en una mediación hasta ser formalmente notificado.

Además, aseguró que el conflicto con la vecina tiene antecedentes y la describió como una persona con problemas de convivencia con otros habitantes y con la administración del edificio.

El actor también relató un episodio en el que, según su versión, la mujer habría arrojado al suelo bicicletas que pertenecían a él y a su hija. Al referirse a ese hecho, evitó atribuirle una causa determinada y dijo que no quería continuar hablando del tema.

Otras versiones dentro del edificio

En medio del conflicto también fue consultada otra residente del inmueble, que vive un piso por debajo de Pérez. La mujer aseguró que nunca tuvo problemas con el actor y que los encuentros entre ambos fueron cordiales.

Sin embargo, reconoció haber escuchado ruidos fuertes durante la madrugada, aunque aclaró que no podía determinar si provenían del departamento de Pérez o del de la otra vecina involucrada en la disputa.