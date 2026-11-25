Por primera vez, la periodista María Sol Urroz decidió romper el silencio para relatar el calvario que atravesó junto a su expareja y colega de C5N, Diego Gabriele. La comunicadora brindó detalles escalofriantes sobre la denuncia judicial que radicó contra el cronista luego de haber sufrido un episodio extremo de violencia de género en el ámbito privado durante el año 2021.

El testimonio público de la conductora surgió tras las explosivas declaraciones de Robertito Funes Ugarte, quien expuso el caso en medio de un fuerte descargo contra el portal Minuto Uno por la cobertura de su cruce con un vendedor en un móvil de LN+. "Corrupto y atorrante, dejá de ensuciar. Hablá del periodista 'golpeador y ahorcador' de conductoras que tenés en tu canal, que sigue al aire. Sol Urroz fue víctima allí y taparon todo", disparó Funes Ugarte.

A raíz de esta situación, la producción de El Ejército de la Mañana, ciclo emitido por Bondi Live con la conducción de Pepe Ochoa, Fefe Bongiorno y Santiago Riva Roy, contactó a la víctima para conocer su versión. En ese espacio, Urroz explicó que el romance comenzó en plena pandemia, cuando ambos trabajaban en la misma señal televisiva, y aunque duró apenas tres meses, resultó sumamente conflictivo.

Según el relato de la comunicadora, el acoso comenzó cuando Gabriele resolvió retomar la relación con su exmujer pero continuaba llamándola con amenazas de suicidio para intentar volver. El punto límite ocurrió una noche dentro de su domicilio: "Además de hostigarme, de ser un psicópata y de volverme loca, me ahorcó con las dos manos en la cama hasta dejarme sin aire. Por suerte pude gritar y una vecina me escuchó".

Tras sobrevivir al ataque, la periodista acudió a las autoridades policiales para formalizar la acusación penal contra el cronista. "Lamentablemente, tuve que hacer la denuncia después de que él intentó matarme", afirmó con crudeza, destacando además que la respuesta institucional fue inmediata: "En su momento, la Justicia actuó muy bien y rápido, me dieron un botón antipánico y me tomaron la denuncia. Esto no fue en el ámbito laboral, por eso no involucré a C5N".

Sin embargo, el hostigamiento no cesó con la intervención judicial, ya que el periodista persistió con los llamados telefónicos para reclamarle por sus nuevas relaciones sentimentales. A esto se sumó la intimidación por parte del entorno familiar del acusado: "Su mamá también me llamó para amenazarme... me decía que no me iba a salir barata la denuncia que había hecho".

Al reflexionar sobre las dificultades que atraviesan las mujeres en contextos de maltrato, Urroz describió la compleja trama psicológica que impide pedir ayuda a tiempo. "Entrás en un vínculo vicioso que no sabés cuándo vas a salir de ahí. Es muy difícil porque no te creen, te dicen que sos exagerada, entonces no sé qué consejo puedo dar", expresó durante la entrevista.

Respecto al rol de las autoridades de la emisora donde ambos desempeñaban tareas, la conductora aclaró que recibió asistencia institucional en marzo, mes en que ocurrió el hecho, pero optó por renunciar en noviembre. "En ese momento, desde C5N me contuvieron, pero fue algo más del ámbito privado. Ellos hicieron lo que estaba a su alcance, y yo no era quién para pedir que lo echaran, entonces preferí hacerme a un costado", sostuvo.

Actualmente, cinco años después de aquel traumático episodio, María Sol Urroz logró reconstruir su presente personal lejos de los escándalos mediáticos. La periodista formó una familia, se casó y se convirtió en madre de una niña, asegurando que decidió hacer pública su historia contra Diego Gabriele únicamente con el objetivo de dar por cerrado definitivamente ese doloroso capítulo de su vida.