El procedimiento ocurrió en calle Gobernador Rojas, antes de Chubut. El sospechoso intentó ingresar a su domicilio al advertir la presencia policial, pero los efectivos lo interceptaron y encontraron un revólver calibre 22 con cartuchos y vainas servidas.

Un procedimiento policial realizado en el departamento Chimbas terminó con la detención de un hombre de 68 años y el secuestro de un arma de fuego, municiones y una motocicleta. El operativo se inició luego de un aviso al sistema de emergencias Cisem que alertó sobre la presencia de una persona que efectuaba disparos en la vía pública.

El episodio ocurrió en calle Gobernador Rojas, antes de la intersección con Chubut. Hasta ese sector se desplazaron efectivos policiales que habían sido comisionados por el operador del Cisem, luego de recibir la advertencia sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al llegar, los uniformados observaron a un hombre mayor de edad que circulaba a bordo de una motocicleta. Según la reseña del procedimiento, cuando el conductor advirtió la presencia de los móviles policiales se puso nervioso e intentó ingresar rápidamente a su domicilio.

El detenido quedó vinculado a una causa por tenencia ilegal de arma de fuego.

Los efectivos consiguieron interceptarlo y comenzaron a entrevistarlo para establecer qué había ocurrido. Durante ese procedimiento, al hombre se le cayó desde la cintura un elemento que, a simple vista, parecía ser un arma de fuego. Ante esa situación, los policías procedieron a reducirlo y concretaron su aprehensión.

El sospechoso fue identificado como Oscar Ricardo Castro Flores, de 68 años, con domicilio en calle Gobernador Rojas, en Chimbas. Durante el operativo, los uniformados secuestraron un revólver marca Pucará, número de serie 05230, calibre 22, que tenía siete cartuchos y tres vainas servidas.

La policía secuestró el revólver y las vainas servidas.

Además, los efectivos incautaron la motocicleta Motomel de 125 centímetros cúbicos en la que se desplazaba el hombre, dominio 588-CFR. Tanto el rodado como el arma quedaron incorporados a las actuaciones judiciales para avanzar con las medidas correspondientes.

También fue secuestrada la moto enla que circulaba el detenido, una Motomel de 125cc.

La causa quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia y fue caratulada como abuso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

En el procedimiento participaron efectivos policiales que respondieron al requerimiento del sistema de emergencias y concretaron la detención y el secuestro de los elementos. Ahora, la investigación deberá establecer las circunstancias en las que se produjeron las presuntas detonaciones, si el arma fue utilizada durante el episodio y qué destino tuvieron los cartuchos y las vainas secuestradas.