Denunciaron por violencia de género al futbolista Gonzalo "Toro" Morales

El ambiente del futbol nacional se encuentra conmocionado por la denuncia publica de violencia de genero contra Gonzalo Toro Morales, delantero de Barracas Central. La acusacion fue presentada por Karen, su expareja, quien compartio en redes sociales fotografias de lesiones y capturas de conversaciones para respaldar sus dichos. Segun el relato de la joven, los episodios de violencia fisica incluyeron golpes, ahorcamientos y encierros sistematicos en la vivienda mientras el deportista asistia a los entrenamientos.

La denunciante menciono que el jugador la tomo del cabello y le propino patadas que le impidieron caminar con normalidad durante varios dias. Esta situacion tomo estado publico apenas unas horas despues de que Morales anotara el tanto de la victoria frente a River Plate en el estadio Monumental. En su descargo, la mujer confirmo que "la denuncia ya esta hecha" y explico que decidio visibilizar el caso para superar el miedo a posibles represalias.

Ademas de las agresiones fisicas, la victima denuncio haber recibido presiones constantes por parte de la familia del atacante para evitar que el caso llegara a la justicia. Segun su testimonio, los allegados del futbolista le aseguraron que "con plata se arregla todo", que "nadie le iba a creer" y que "irian a buscarla" si decidia denunciar.

Entre las pruebas aportadas figuran mensajes donde la madre del jugador pedia disculpas por los actos de su hijo. Hasta el momento, ni el club ni el delantero realizaron comentarios oficiales sobre este hecho ocurrido el 26 de julio de 2026.