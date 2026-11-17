El entorno de Wanda Nara y Martín Migueles atraviesa un momento de máxima tensión tras las fuertes declaraciones que realizó el periodista Gustavo Descalzi sobre un material audiovisual que comprometería al empresario con Isabella Icardi. En medio del escándalo judicial que rodea a la familia, el cronista aseguró que tuvo acceso a una grabación donde la actual pareja de la conductora habría tenido un repudiable accionar hacia la menor de las niñas que la empresaria tiene en común con Mauro Icardi.

Durante su participación en Mitre Live, el programa conducido por Juan Etchegoyen, el movilero detalló el contenido de las imágenes y advirtió que el archivo podría ser utilizado en los tribunales si las autoridades lo solicitan. "Hay un video que yo vi y está a disposición de la Justicia si es requerido, donde Migueles zamarreó a la hija más chica de Wanda y Mauro de una forma que termina llorando", expresó el periodista al describir la gravedad de la escena que habría presenciado.

La preocupación del cronista por el bienestar del círculo íntimo de la mediática no es reciente, ya que afirmó haber alertado previamente a la abogada de la conductora sobre el perfil del empresario. "Le dije a Ana Rosenfeld que ese señor era peligroso para la familia. No es una actitud normal", manifestó en su diálogo con Etchegoyen, dejando en evidencia que sus sospechas sobre el comportamiento de Migueles venían gestándose desde hace tiempo.

En la misma entrevista, el notero rememoró un violento cruce personal que sufrió con el novio de la empresaria mientras intentaba cubrir una nota en la vía pública. Según su relato, la reacción del hombre fue tan agresiva que sintió miedo por lo que pudiera ocurrirle en ese instante. "Pensé que iba a pegarme un cabezazo a mí", relató al recordar el tenso momento que vivió frente a las cámaras.

Para el periodista, aquella reacción desmedida durante la cobertura periodística demuestra un patrón de conducta habitual en la pareja de Nara. "Estos personajes tienen estos modus operandi", sentenció al analizar el accionar del empresario, trazando un paralelismo entre su propia experiencia y las grabaciones que Mauro Icardi habría tomado durante otro altercado previo con Migueles.

La revelación sobre esta supuesta filmación con la hija menor de la conductora instaló serias dudas sobre la convivencia diaria dentro del hogar familiar. Aunque Descalzi ratificó que vio el material y sostuvo que permanece resguardado por si la Justicia decide intervenir, las imágenes todavía no salieron a la luz de forma pública.