Un grave caso de presunto maltrato animal generó preocupación en San Juan luego de que el proteccionista Eduardo Grasso, integrante de Patitas Sin Hogar, denunciara que un cachorro habría sido abusado sexualmente en reiteradas ocasiones por un hombre adulto. El animal se encuentra actualmente bajo su cuidado y el hecho ya fue puesto en conocimiento de la Justicia. A través de un video, el rescatista decidió hacer pública la situación y pidió a la sociedad que denuncie cualquier episodio similar para evitar que otros animales sean víctimas.

"Desde hace unos días tengo bajo mi cuidado a un cachorro que lamentablemente ha sido abusado sexualmente en más de una ocasión por un hombre adulto. Ya realicé la denuncia correspondiente", expresó Grasso al comenzar su testimonio. Sin embargo, aclaró que no brindará información sobre la identidad de la persona denunciada ni detalles del caso, con el objetivo de proteger al animal y evitar interferencias en la investigación.

El proteccionista aseguró que quedó conforme con la atención recibida al presentar la denuncia y manifestó su confianza en el accionar judicial. "Confío en que van a actuar de la mejor manera posible. Me he ido bastante satisfecho luego de haber hecho la denuncia y haber conversado con las personas con las que estuve", sostuvo.

Más allá de la situación particular del cachorro, Grasso explicó que decidió difundir el video para concientizar sobre la importancia de intervenir ante posibles hechos de crueldad animal. En ese sentido, insistió en que el silencio de quienes conocen estas situaciones puede impedir que las víctimas reciban ayuda.

"Cada vez que sepan de hechos como este, por favor, no se queden callados, no miren para otro lado, traten de no tener miedo tampoco, involúcrense porque su participación es crucial para salvar la vida de un animal", manifestó.

El pedido del proteccionista a los sanjuaninos

Durante su mensaje, el integrante de Patitas Sin Hogar recordó que existen distintas vías para denunciar presuntos hechos de maltrato animal, como acudir a una comisaría, llamar al 911 o presentarse en una fiscalía. También recomendó buscar asesoramiento legal o consultar con organizaciones proteccionistas.

"Por favor actúen, no se queden callados, no se queden en el molde porque de ustedes depende poder salvar la vida de un animal", remarcó el proteccionista.

Grasso también advirtió que, según su conocimiento, no sería la primera vez que se denuncia una situación de estas características en San Juan. Por ese motivo, pidió mantener la atención y colaborar con las autoridades aportando información que pueda resultar útil para esclarecer los hechos.

En otro tramo de su intervención, el proteccionista expresó su preocupación por la posibilidad de que una persona denunciada por abusar de un animal vuelva a cometer hechos de violencia. También planteó una posible escalada hacia víctimas humanas, aunque esa afirmación corresponde a su valoración personal y no constituye una conclusión acreditada sobre el caso investigado.

"Está en manos de nosotros poder detener esta cadena terrorífica de hechos si nos hacemos cargo y denunciamos", expresó.

Finalmente, Grasso reiteró que quienes tengan conocimiento de situaciones similares deben ponerlas en conocimiento de las autoridades y, cuando sea posible, aportar pruebas sin exponerse a situaciones de riesgo.

"Denuncien, coméntenlo, no se queden callados, no miren para el otro lado, no tengan miedo y si pueden reunir datos, pruebas, muchísimo mejor", concluyó Grasso.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad del hombre denunciado, el lugar donde habrían ocurrido los hechos ni las medidas judiciales adoptadas. El cachorro permanece bajo el cuidado del proteccionista mientras se espera que la Justicia avance con la investigación.

Qué dice la ley

En Argentina, la Ley 14.346 establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra los animales. Las denuncias penales pueden presentarse en comisarías o fiscalías y, ante una situación de emergencia, se puede llamar al 911.