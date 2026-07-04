Denunció a su ex por abuso a su hijo y la fiscal desistió de la acusación

Una mujer de la ciudad de Bariloche atraviesa un nuevo giro en una causa por abuso sexual infantil contra su expareja, un reconocido psicólogo de la localidad. A semanas del inicio del juicio oral previsto para el 27 de julio, la fiscal subrogante del caso resolvió desistir de la acusación.

La decisión fue comunicada luego de un nuevo análisis del expediente, en el que el Ministerio Público Fiscal sostuvo que no cuenta con elementos probatorios suficientes para sostener la acusación en el debate oral.

La causa se inició en mayo de 2023, cuando la madre realizó la denuncia que derivó en la separación del acusado del entorno familiar. Desde entonces, la investigación incorporó declaraciones testimoniales, informes médicos y psicológicos, y una Cámara Gesell realizada en 2024.

Durante la instrucción, la Fiscalía había avanzado con la elevación a juicio del caso bajo la imputación de abuso sexual agravado por el vínculo y por la convivencia con la víctima. El juez de Garantías había autorizado la apertura del debate oral tras la presentación de las pruebas.

Sin embargo, antes del inicio del juicio, la defensa solicitó la suspensión del proceso a prueba, pedido que fue rechazado por la Justicia, que luego fijó fecha de debate para fines de julio.

En el tramo final del proceso, la fiscal subrogante decidió retirarse de la acusación, dejando a la querella particular como única parte acusadora en el juicio oral.

En su presentación, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que, tras un nuevo análisis integral del expediente, no existen actualmente elementos suficientes para sostener una expectativa razonable de condena.

La madre de la víctima y su abogada solicitaron la revisión de la decisión ante las autoridades judiciales correspondientes, mientras preparan su participación en el juicio previsto para el 27 de julio.