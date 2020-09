Denunció que en Zonda le usaron sus datos personales para cobrar altas sumas de dinero

Luego de no cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y perder la posibilidad de ejecutar obras de infraestructura por $11.000.000, una nueva polémica recayó sobre la gestión del intendente de Zonda, Miguel Atampiz. Esta vez fue por la denuncia pública que realizó una exempleada al contar que en el municipio usaron sus datos personales para la conformación de facturas truchas por montos millonarios. La denuncia se realizó ante el fiscal federal de la provincia, el doctor Francisco Maldonado.

Tiempo atrás, el jefe comunal de Zonda también estuvo en el ojo de la tormenta por parte del Tribunal de Cuentas por el ejercicio 2018, pero tras la presentación de la documentación pertinente quedó en la nada.

En diálogo con Radio Sarmiento, Antonella Muñoz explicó que “en abril del 2017 fue contratada en el municipio de Zonda para desempeñarme en la Delegación de la Obra Social Provincia y como maestranza en un Centro Integrador Comunitario (CIC). Ese vínculo de trabajo terminó en abril del presente año, en medio de la pandemia y luego de haber sido mamá. En ese momento me quedé sin cobertura médica. Le pedí al intendente Atampiz continuar con mi trabajo, pero se negó y me ofreció una beca. Por la necesidad y siendo mamá de cuatro chicos, acepté”.

En junio Muñoz dio de baja el monotributo con la intención de poder recibir el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante el mes de agosto, aunque esto no pasó. “Desde el Anses me notificaron que yo seguía siendo empleada del municipio, que nunca me dieron de baja y que cobraba mi salario mensual con todos los beneficios, cuando eso no era cierto”, explicó.

En el mismo sentido, la joven mamá zondina añadió que “busqué respuestas y nadie me dijo qué pasaba, hasta que descubrí que existían facturas a mi nombre, con mi DNI y número de CUIL desde hace 3 años a la fecha, con montos de $35.000 pesos mensuales que yo nunca cobré. Alguien con mis datos personales, estuvo cobrando toda esa plata”.

Muñoz no sólo apuntó contra el intendente Atampiz, sino además contra el tesorero del municipio Mauricio Fullana, a quien anticipó denunciará por violencia de género debido al maltrato que recibió cuando fue a reclamar. “Me contestó que él no tenía la culpa de que yo tuviera hijos que alimentar”, sentenció.

La exempleada municipal llegó con su denuncia hasta el Concejo Deliberante que de inmediato realizó un pedido de informe al jefe comunal. El mismo fue aprobado con tres votos a favor, ya que la oposición tiene mayoría en el recinto.

Por su parte, el abogado defensor de Muñóz, Marcelo Arancibia, dijo a DIARIO HUARPE que "ahora el Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas y la Justicia deberán determinar otras cuestiones que son ajenas a ella y determinar si hay un fraude contra la administración pública".