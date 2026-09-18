Denunció que la tocaron en un colectivo y el chofer desvió hasta la Policía

Un viaje en una unidad de la Red Tulum terminó con intervención policial durante la noche del jueves 17 de septiembre, luego de que una adolescente denunciara un presunto intento de tocamientos indebidos por parte de un hombre mayor de edad. El chofer decidió desviar el recorrido y trasladó el colectivo hasta la Comisaría 9ª de Caucete.

De acuerdo con la información preliminar, el episodio ocurrió mientras ambos pasajeros viajaban en la unidad por el departamento Caucete. En determinado momento, la menor habría advertido una situación que interpretó como un intento de contacto indebido y comunicó lo sucedido al conductor del colectivo.

Ante el relato de la adolescente, el chofer modificó el recorrido habitual y se dirigió directamente hacia la dependencia policial. Al llegar a la seccional, el hombre señalado quedó demorado y a disposición del personal policial para determinar las circunstancias del hecho.

La llegada del colectivo a la Comisaría 9ª generó momentos de tensión entre los pasajeros que se encontraban en la unidad y que habían presenciado parte de lo ocurrido durante el viaje. La Policía intervino para contener la situación y avanzar con las actuaciones correspondientes.

El caso quedó sujeto a la investigación judicial. En las próximas horas deberán incorporarse los testimonios de la adolescente, del conductor y de otros pasajeros que puedan aportar información, además de los restantes elementos que permitan establecer qué ocurrió dentro del colectivo.

Hasta el momento, se trata de una denuncia y la Justicia deberá determinar si existió un delito y las circunstancias en las que se produjo el episodio.