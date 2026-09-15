Una embarazada denunció que su pareja la golpeó y le exhibió una carabina durante un episodio de violencia ocurrido en una vivienda del barrio 5 de Octubre. Tras el llamado de auxilio, la Policía intervino en el domicilio, aprehendió al acusado y secuestró el elemento que fue utilizado durante el incidente.

El procedimiento se produjo luego de que personal de la Unidad Operativa Chimbas Este y de la UOP Mariano Moreno fue comisionado hasta el barrio 5 de Octubre, donde se alertó sobre una situación de violencia de género. Al llegar al lugar, los efectivos advirtieron que un hombre señaló que una vecina pedía auxilio desde el interior de su vivienda.

El arma secuestrada es de accionamiento neumático y no se considera arma de fuego.

Ante esa situación, los policías ingresaron al domicilio y entrevistaron a la mujer, de apellido Ojeda, de 41 años. La denunciante manifestó que su pareja, Marcos Pereyra, de 39 años, le había propinado golpes de puño durante una discusión. Además, aseguró que el hombre le había exhibido un arma larga tipo carabina.

Frente a la denuncia, los efectivos procedieron a la aprehensión de Pereyra, quien quedó vinculado a una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo. El acusado y la damnificada tienen domicilio en el mismo inmueble del barrio 5 de Octubre.

Durante la intervención, los policías secuestraron una carabina de aproximadamente 30 centímetros, de color marrón, que se encontraba en el lugar. El elemento quedó incorporado a las actuaciones judiciales para determinar sus características.

En el procedimiento también intervino personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes sobre el arma secuestrada. Los especialistas determinaron que se trató de una carabina de acción neumática y establecieron que no está contemplada como un arma de fuego.

La situación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia. El ayudante fiscal David Peña tomó conocimiento del episodio y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia para avanzar con las actuaciones correspondientes contra el acusado.

Otro de los datos incorporados al procedimiento fue que la denunciante cursa un embarazo de aproximadamente dos meses. Debido a esta circunstancia y al relato de la agresión que recibió, se solicitó la presencia de personal de emergencias médicas para evaluar su estado de salud.

Hasta el lugar llegó una ambulancia a cargo del doctor Franco Garoti, quien asistió a la mujer luego de la intervención policial.

Los efectivos que participaron del procedimiento fueron el cabo Daniel Jofré, de la UOP Chimbas Este, y la cabo primero Jessica Garay, de la UOP Mariano Moreno. Ambos quedaron a cargo de las primeras actuaciones y de la intervención que permitió aprehender al acusado y preservar el elemento denunciado.