La Justicia de Santiago del Estero investiga la denuncia de un joven que aseguró haber sido víctima de una violenta agresión en el paraje Puestito de San Antonio, donde afirmó que su sobrino lo llevó con un engaño hasta un monte, lo golpeó junto a otras dos personas y lo dejó atado a un árbol durante aproximadamente cinco horas.

Según la presentación realizada en la Comisaría Nº 63, el episodio habría ocurrido el lunes al mediodía, aunque la denuncia fue radicada recién durante la noche del miércoles.

De acuerdo con el relato del denunciante, su sobrino, identificado como Yonathan, se presentó en su domicilio y le propuso acompañarlo hasta un monte ubicado a unos 600 metros de la vivienda. El argumento fue que un grupo de personas quería conversar con él.

Siempre según la denuncia, al llegar al lugar se encontró con dos hombres más y, entre los tres, comenzaron a golpearlo con puños y rebenques. Posteriormente, aseguró que fue maniatado y atado a un árbol.

La presunta víctima también declaró que, antes de retirarse, los agresores lo amenazaron para que no denunciara lo ocurrido y profirieron intimidaciones sobre posibles ataques futuros.

El joven manifestó que logró liberarse por sus propios medios luego de permanecer alrededor de cinco horas inmovilizado y regresó a su vivienda.

En un primer momento, el denunciante sostuvo que mantenía "problemas de vieja data" con el acusado y evitó brindar mayores precisiones sobre el origen del conflicto. Sin embargo, durante la investigación los efectivos incorporaron elementos que llevaron a los investigadores a considerar como una de las hipótesis que el hecho podría estar relacionado con un conflicto vinculado al consumo o comercialización de drogas, una línea que aún deberá ser corroborada por la investigación judicial.

La causa fue caratulada provisoriamente como lesiones leves y amenazas y quedó a cargo del fiscal de turno, Martín Silva, quien ordenó que el denunciante fuera sometido a un examen médico para constatar las lesiones y dispuso distintas medidas para avanzar con el esclarecimiento del hecho.

Por el momento, la investigación continúa y la Justicia trabaja para determinar las circunstancias del episodio y la eventual responsabilidad de las personas señaladas en la denuncia.