Denunció xenofobia en un centro de esquí y suspendieron a un instructor argentino

Una influencer brasileña denunció públicamente haber sufrido un episodio de xenofobia mientras visitaba el centro de esquí Valle Nevado, ubicado en Farellones, Chile. Tras la repercusión del caso en redes sociales, la empresa decidió suspender de manera preventiva al instructor señalado mientras avanza una investigación interna.

La denunciante es Ana Carolina Cruz, creadora de contenidos vinculados al turismo y los viajes, quien relató que el hecho ocurrió el lunes durante su visita al complejo ubicado a unos 64 kilómetros de Santiago.

Según explicó, el instructor argentino la habría insultado con expresiones discriminatorias y le habría exigido que regresara a su país. En su denuncia, aseguró que el trabajador la llamó “mono” y utilizó otros términos considerados ofensivos contra personas de nacionalidad brasileña.

A través de un video publicado en sus redes sociales, donde cuenta con cerca de 20 mil seguidores, Cruz describió el episodio como una experiencia traumática. “Fue agresivo, me gritó y me trató con violencia. Cuando te pasa, tu mundo simplemente se derrumba”, expresó al referirse al momento que vivió.

De acuerdo con su versión, la situación comenzó luego de un intercambio entre el instructor y el grupo que la acompañaba. La joven señaló que el trabajador cuestionó la manera en la que estaban esquiando y les habría indicado que regresaran a Brasil si no sabían desenvolverse correctamente en la pista.

El conflicto habría escalado cuando uno de los acompañantes respondió al comentario y, según la denuncia, el instructor utilizó la expresión “macacos”, un término considerado un insulto xenófobo dirigido contra brasileños.

Valle Nevado suspendió al instructor

Luego de que el caso tomara repercusión pública, el centro de esquí Valle Nevado difundió un comunicado en el que lamentó la situación y expresó sus disculpas a la influencer.

La empresa afirmó que rechaza cualquier manifestación de racismo o discriminación y remarcó que este tipo de conductas no coinciden con los valores del establecimiento.

Como medida inmediata, el complejo resolvió suspender de manera indefinida al instructor involucrado mientras se desarrolla una investigación interna para determinar las responsabilidades correspondientes.

Además, informó que invitó a Ana Carolina Cruz a mantener una reunión para escuchar su testimonio y abordar el episodio con la seriedad necesaria.

Por su parte, la Subsecretaría de Turismo de Chile también se pronunció sobre el caso y condenó cualquier actitud xenófoba o discriminatoria. El organismo destacó que el turismo en el país debe estar basado en el respeto, la hospitalidad y la diversidad, y aseguró que no hay lugar para este tipo de comportamientos en los destinos turísticos chilenos.