“Deolinda” regresa con elenco renovado tras agotar entradas en San Juan

El elenco de teatro musical independiente CLANN volverá a presentar en San Juan “Deolinda, el Musical de la Difunta Correa”, una producción íntegramente realizada por artistas sanjuaninos que busca llevar al escenario una versión ficcionada del conocido mito popular.

La función será el sábado 22 de agosto a las 20, con una duración aproximada de 50 minutos. La obra cuenta con dirección general de Selene Flores y música y dramaturgia de Pablo Flores Torres, con letras de Cesáreo Alfonso García.

La producción tuvo una importante convocatoria durante su primera temporada. Según explicó Flores a DIARIO HUARPE, el estreno en la Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario contó con localidades agotadas y numerosas personas quedaron sin poder ingresar. Posteriormente, la obra también se presentó en el Teatro Sarmiento, donde volvió a reunir a una gran cantidad de espectadores.

“Tuvimos una hermosa recepción del público el año pasado, sala llena en el estreno en la Sala Auditorio del Bicentenario”, recordó la directora, quien señaló que después de las funciones recibieron críticas positivas y pedidos para volver a poner la obra en escena.

Un elenco renovado

Para esta nueva presentación, CLANN incorporó nuevos integrantes a través de audiciones, por lo que el elenco cuenta con una formación renovada.

Todos los artistas que participan de la producción son sanjuaninos, una característica que la compañía busca sostener como parte de su propuesta de teatro musical independiente.

La obra está ambientada en Argentina, en 1850, y tiene como escenario el pueblo de Vallecito, en San Juan. La historia presenta a Deolinda, una joven querida por los habitantes del lugar que está próxima a casarse con su prometido, David.

Sin embargo, el comisario Ordoñez pretende quedarse con la joven y desarrolla un plan para deshacerse de su futuro esposo. A partir de esta trama, el musical construye una propuesta teatral basada en el mito de Deolinda Correa, conocido popularmente como la Difunta Correa.

Una propuesta para toda la familia

Desde CLANN explicaron que el objetivo de la producción es acercar al público a una parte de la tradición popular sanjuanina mediante una propuesta de teatro musical para disfrutar en familia.

La obra combina actuación, música y una historia inspirada en uno de los personajes más reconocidos de la cultura popular de San Juan.

Entradas y cómo asistir

Las entradas anticipadas tienen un valor de $20.000, mientras que en puerta tendrán un costo de $25.000.

Las entradas físicas pueden solicitarse al 2644107577. También se encuentran disponibles mediante la plataforma de venta online.

La actividad será una nueva oportunidad para ver la producción luego de la convocatoria alcanzada durante su primera temporada y conocer la versión renovada de “Deolinda, el Musical de la Difunta Correa”.