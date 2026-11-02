La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará una subasta solidaria con prendas y objetos donados por reconocidos deportistas argentinos, entre ellos Lionel Messi, Franco Colapinto y Manu Ginóbili. La iniciativa busca recaudar fondos para adquirir una plataforma robótica quirúrgica de última generación para el Hospital de Clínicas.

El evento se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre, a las 20, en la Facultad de Derecho, durante la primera edición de La Noche de la UBA. Parte de los objetos también estará disponible para participar mediante una subasta por internet.

Qué objetos se subastarán

Entre las donaciones se encuentra una gorra firmada por Franco Colapinto, un par de guantes de Emiliano “Dibu” Martínez y una camiseta de Manu Ginóbili. También habrá camisetas donadas por Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cristian “Cuti” Romero y Fabricio Oberto.

La lista incluye además una camiseta de Boca Juniors firmada por jugadores del club y donada por Leandro Paredes. River Plate aportó una camiseta firmada por futbolistas del equipo que integraron la Selección argentina campeona del Mundial de 2022, mientras que Néstor Craviotto donó una camiseta de la Selección Nacional de 1993.

Para qué se utilizará lo recaudado

El objetivo es incorporar una plataforma robótica quirúrgica que permita realizar intervenciones mínimamente invasivas de alta complejidad. El equipamiento contará con instrumentos articulados de precisión y un sistema de visualización tridimensional de alta definición.

Según la UBA, la tecnología permitirá mejorar la precisión de los procedimientos, reducir complicaciones y agilizar la recuperación de los pacientes. También contribuirá a fortalecer la formación de médicos y técnicos.

Cómo participar de la iniciativa

Quienes quieran colaborar podrán realizar donaciones de cualquier monto, convertirse en patrocinadores o adquirir una entrada para el encuentro del 12 de noviembre. Además, algunas de las piezas estarán disponibles para ofertar a distancia mediante la subasta online.