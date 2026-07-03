Deroy Duarte se convirtió en uno de los protagonistas del duelo entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. A los 59 minutos del encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, el mediocampista marcó el gol del empate y sorprendió al vigente campeón del mundo.

El futbolista, de 26 años, tiene una historia particular. Aunque nació en Países Bajos y realizó toda su formación deportiva en ese país, eligió representar a Cabo Verde, la tierra de origen de su familia, en el fútbol internacional.

Durante su etapa de crecimiento integró las selecciones juveniles de Países Bajos desde la categoría Sub-18 y era considerado uno de los futbolistas con proyección dentro del sistema neerlandés. Sin embargo, en marzo de 2022 tomó una decisión que cambió el rumbo de su carrera.

A pocos meses del inicio del Mundial de Qatar, Duarte optó por defender los colores de Cabo Verde, el país de donde es oriundo su padre. La elección respondió a un fuerte vínculo con sus raíces familiares y a la posibilidad de convertirse en una pieza importante del seleccionado africano.

Desde entonces, el volante se consolidó como uno de los referentes de un equipo que fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Cabo Verde sorprendió durante la fase de grupos y logró clasificarse a la etapa eliminatoria, donde volvió a demostrar que puede competir de igual a igual frente a las principales potencias.

Su gol ante Argentina llegó en el comienzo del segundo tiempo y significó un duro golpe para la Scaloneta, que había abierto el marcador gracias a Lionel Messi. La conquista de Duarte volvió a poner el partido en igualdad y alimentó la ilusión del conjunto africano de seguir haciendo historia.

Más allá del resultado final, el nombre de Deroy Duarte quedó grabado como el del futbolista que desafió al campeón del mundo. Nacido en Europa, formado en el fútbol neerlandés y orgulloso de sus raíces caboverdianas, el mediocampista escribió uno de los capítulos más importantes de su carrera en el escenario más grande del fútbol.