Un insólito episodio de espionaje sacudió al Mundial 2026 luego de que un dron que registraba imágenes de un entrenamiento de Corea del Sur fuera derribado por personal de seguridad. Lo más llamativo ocurrió después: el aparato desapareció tras la caída y hasta el momento se desconoce quién estaba detrás de la maniobra.

El hecho se produjo durante una práctica del seleccionado asiático en Estados Unidos, donde el equipo preparaba su próximo compromiso mundialista. Según trascendió, el dron sobrevoló el predio captando imágenes de los trabajos tácticos y físicos antes de ser detectado por los encargados de seguridad.

Ante la presencia del dispositivo, se activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones y el aparato fue neutralizado. Sin embargo, cuando los responsables intentaron recuperarlo para determinar su origen y analizar el material almacenado, descubrieron que había desaparecido.

La situación generó preocupación dentro de la delegación surcoreana, ya que la captación de imágenes de entrenamientos cerrados constituye una práctica prohibida y puede representar una ventaja deportiva para futuros rivales.

Las autoridades organizadoras y los responsables de seguridad iniciaron una investigación para establecer quién operaba el dron, cómo logró acceder al área restringida y qué ocurrió con el dispositivo después de ser derribado.

El episodio reavivó el debate sobre las medidas de seguridad tecnológica en grandes competencias internacionales, donde el uso de drones se ha convertido en una herramienta cada vez más frecuente para tareas de vigilancia, pero también para posibles acciones de espionaje deportivo.

Mientras avanzan las averiguaciones, Corea del Sur mantiene su preparación para el torneo, aunque con una atención extra puesta en resguardar la privacidad de sus entrenamientos en una Copa del Mundo que ya suma un nuevo capítulo fuera de las canchas.