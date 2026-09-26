Un importante derrumbe modificó una de las laderas del Cerro Macal, a orillas del lago Nahuel Huapi, luego de las intensas lluvias que afectan a la región desde la noche del miércoles. El desprendimiento arrastró tierra, árboles y vegetación hasta el agua y dejó una imagen inusual en uno de los sectores del lago.

El fenómeno ocurrió en el tramo comprendido entre Puerto Bahía Brava y el Bosque de Arrayanes, en un sector del perilago al que solo se puede acceder por vía lacustre. Por ese motivo, las primeras imágenes del desprendimiento fueron registradas desde una embarcación que navegaba por el Nahuel Huapi.

Árboles y vegetación quedaron flotando

El movimiento de la ladera arrastró numerosos árboles y restos de vegetación hacia la costa y el agua. La cantidad de material desplazado fue tal que la embarcación que se acercó al lugar tuvo que mantener distancia para evitar daños.

“No pudimos acercarnos más a la costa porque se veía que hay muchos árboles en el agua flotando y eso puede averiar la embarcación”, explicó uno de los navegantes que logró registrar las imágenes del derrumbe.

Las imágenes muestran una superficie considerablemente diferente a la que tenía la ladera antes del desprendimiento. Además, el movimiento de tierra generó el ensanchamiento de una caída de agua que atraviesa ese sector del cerro.

Un sector afectado por las lluvias

El derrumbe se produjo en medio de un período de precipitaciones intensas que afecta a distintos puntos de la región cordillerana. En Neuquén, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por lluvias para sectores del sudoeste de la provincia, con posibilidad de precipitaciones persistentes y nieve en las zonas más altas.

Las condiciones meteorológicas también generaron complicaciones en otros sectores de la región, con acumulación de agua, crecidas de arroyos y restricciones preventivas en caminos y senderos. El Parque Nacional Nahuel Huapi informó cierres parciales de senderos debido a las abundantes precipitaciones y otros factores asociados al temporal.

Por las características del lugar donde ocurrió el desprendimiento, el cambio en la ladera puede observarse principalmente desde el lago. La presencia de árboles y vegetación desplazados hacia el agua se convirtió en una de las imágenes más llamativas que dejó el temporal en el Nahuel Huapi.