La conexión terrestre internacional entre la provincia de San Juan y la Región de Coquimbo, en Chile, se encuentra actualmente interrumpida debido a un desprendimiento de gran magnitud registrado en territorio chileno. El incidente, provocado por un intenso temporal de lluvias y nieve que afectó a la zona cordillerana, dejó al Paso de Agua Negra totalmente inhabilitado para todo tipo de vehículos por tiempo indeterminado.

El impacto del temporal en la alta montaña

El deslizamiento de tierra, sedimentos y rocas de gran porte ocurrió específicamente a la altura del kilómetro 137 de la Ruta Internacional 41-CH. Esta arteria constituye uno de los principales corredores de integración entre ambos países, ya que comunica directamente a las ciudades de La Serena, Vicuña y las localidades del Valle de Elqui con el límite fronterizo hacia San Juan. Las imágenes captadas en el lugar muestran el material desprendido cubriendo por completo ambos carriles de la calzada, lo que obliga a mantener el cruce fronterizo cerrado hasta nuevo aviso.

Las autoridades del país vecino explicaron que el fenómeno fue consecuencia directa del sistema frontal que atravesó la Región de Coquimbo en las últimas horas. Este temporal no solo afectó el corredor internacional, sino que también provocó daños estructurales en diversos caminos secundarios, dejando a varias comunidades chilenas momentáneamente aisladas antes de que los equipos de emergencia pudieran intervenir en la ruta principal.

Operativo de despeje y evaluación técnica

Actualmente, maquinaria pesada de la Dirección de Vialidad de Chile se encuentra desplegada en la zona del derrumbe realizando tareas de limpieza. No obstante, los trabajos de remoción en el kilómetro 137 se iniciaron una vez que el personal pudo restablecer la conectividad básica en los sectores rurales habitados que presentaban emergencias críticas tras las lluvias.

Además de la remoción física de los escombros, equipos técnicos especializados están realizando evaluaciones constantes sobre la estabilidad del terreno en las laderas adyacentes. El objetivo es descartar riesgos de nuevos desprendimientos que puedan poner en peligro la vida de los operarios o de los futuros usuarios de la ruta. Por esta razón, todavía no se ha informado una fecha estimada para la rehabilitación del corredor binacional, quedando el tránsito sujeto a la evolución de las tareas de despeje y a la mejora de las condiciones climáticas en la cordillera.

Estado de las rutas nacionales en San Juan

Mientras el paso fronterizo permanece inactivo, la Delegación San Juan de Vialidad Nacional informó sobre el estado de las rutas dentro de la provincia. A diferencia de lo que ocurre en el lado chileno, todas las rutas nacionales que surcan el territorio sanjuanino se mantienen transitables. Sin embargo, el organismo emitió una recomendación de circular con extrema precaución debido a las condiciones invernales y las bajas temperaturas registradas durante la madrugada.

El organismo indicó que su personal continúa realizando tareas de mantenimiento preventivo e inspección técnica en diversos tramos. Los sectores que requieren mayor atención por parte de los conductores son la Ruta Nacional 149 (en Calingasta e Iglesia), la Ruta Nacional 40 (entre San Juan y Jáchal, y de Huaco al límite con La Rioja) y la Ruta Nacional 150, en los trayectos hacia Rodeo e Ischigualasto. También se aconseja cautela al transitar por las rutas 141, 20, 40 Sur, 153 y la avenida de Circunvalación.

Recomendaciones de seguridad para conductores

Ante la posibilidad de encontrar calzada congelada o bancos de niebla en las primeras horas del día, las autoridades viales instan a los conductores a reducir la velocidad y mantener una mayor distancia entre vehículos. Es fundamental evitar maniobras bruscas y circular siempre con las luces bajas encendidas para mejorar la visibilidad en zonas críticas.

Asimismo, se recomienda verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de limpieza, especialmente los limpiaparabrisas, y asegurar que los neumáticos se encuentren en condiciones óptimas para el clima invernal. La seguridad en estos tramos es prioritaria para evitar accidentes derivados del hielo o la escasa visibilidad.