Desactivan 55 fiestas clandestinas programadas para la celebración de Fin de Año en La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Municipalidad de La Plata clausuró más de 55 fiestas de concurrencia masiva que no contaban con autorización, organizadas en el marco de las celebraciones de Fin de Año, informaron las autoridades locales.



En el marco de los operativos de control de fin de año, la Secretaría de Convivencia Urbana de la comuna desarrolló un operativo de concientización, prevención y control en la vía pública, y desactivó 55 fiestas que se organizan sin autorización en diversos puntos de la capital bonaerense.



El titular de Convivencia Urbana, Roberto Di Grazia, informó hoy que "se montaron múltiples operativos en toda la ciudad para erradicar las fiestas clandestinas, de acuerdo a las denuncias llegadas a la línea de atención al vecino 147 y a través del seguimiento y la investigación previa sobre estos eventos".



En esa línea, remarcó que "estas fiestas clandestinas que no cuentan con habilitación municipal son un gran riesgo para los jóvenes porque no hay ningún tipo de medidas de seguridad ni control, por eso buscamos concientizar a los padres para que llamen y denuncien al 147 cualquier evento que se hace en un espacio no autorizado".



Además indicó que a través de un trabajo en conjunto entre las áreas de Seguridad y Convivencia Urbana, durante los últimos días se intensificaron los operativos en diversos puntos de la ciudad con el objetivo de llevar adelante tareas de prevención y control en la vía pública.



Así, se extendieron los controles en las principales vías de tránsito, con la implementación del test de alcoholemia y el habitual pedido de documentación.



"Queremos que la gente salga con responsabilidad, sin excesos, y que si consumen alcohol no conduzcan ya que eso pone en riesgo no solo su vida sino la de terceros", precisó Roberto Di Grazia.



Asimismo, informó que en vísperas de los festejos por Año Nuevo, la comuna verifica los puntos de venta de pirotecnia en la ciudad y controla que cumplan con los requisitos y medidas de seguridad correspondientes para su comercialización.



En este sentido, detalló que agentes municipales junto a Bomberos y efectivos de la Policía Local, supervisan los negocios dedicados a la comercialización de fuegos artificiales a fin de verificar que la misma sea de tipo legal y cuente con las medidas de seguridad correspondientes.