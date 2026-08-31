Las sierras de Valle Fértil volvieron a ser escenario de una jornada de trail running con el regreso del tradicional Desafío a la Antena. Después de dos años de espera, la competencia disputó su séptima edición en San Agustín de Valle Fértil y reunió a 80 atletas de distintos puntos de San Juan y la región.

El evento contó con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y combinó deporte, naturaleza y adrenalina en uno de los escenarios característicos del departamento.

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Los competidores pudieron participar en cuatro distancias, tanto participativas como competitivas. Las opciones fueron de 3K, 5K, 8K y 14K, con recorridos diseñados para poner a prueba la resistencia de los atletas.

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Uno de los principales desafíos de todas las trazas fue el tradicional ascenso hasta la cima de la Antena. El punto emblemático de Valle Fértil volvió a convertirse en una de las grandes exigencias de la competencia y marcó el recorrido de los participantes.

El regreso también tuvo como protagonista a Andrea Názara, campeona argentina de trail running, quien volvió a competir después de un período alejada de las carreras. La atleta demostró nuevamente su nivel y se quedó con el primer puesto en los 14K femeninos.

Názara completó el podio de la distancia reina femenina junto a Nuri Arias, quien terminó segunda, y Ana Nieto, que ocupó el tercer lugar.

En los 14K masculinos, el ganador fue Valentín Gómez, quien logró imponer su ritmo y quedarse con el primer puesto. El podio lo completaron César Brizuela, en segundo lugar, y Oscar Castro, tercero.

La competencia también tuvo una importante participación en los 8K. En la categoría femenina, Julieta Burgoa se quedó con el primer puesto, seguida por Érika Guevara y Natalia Martínez.

En los 8K masculinos, Mauro Mercado fue el ganador. Franco Funes terminó segundo y Luciano Díaz completó el podio.

Así, Valle Fértil recuperó una de sus tradicionales jornadas deportivas con el regreso del Desafío a la Antena, una competencia que volvió a reunir a corredores en las sierras vallistas y que combinó el desafío físico con el paisaje natural del departamento.

Resultados

14K femenino

Andrea Názara Nuri Arias Ana Nieto

14K masculino

Valentín Gómez César Brizuela Oscar Castro

8K femenino

Julieta Burgoa Érika Guevara Natalia Martínez

8K masculino