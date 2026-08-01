En el marco de la décima edición del “Desafío de las Estrellas” que se correrá este domingo en el Autódromo Villicum, se realizó hoy en el autódromo el sorteo del que participaron los 53 protagonistas inscritos y Sebastián Abella sacó la bolilla número uno. En el acto estuvieron presentes Hugo Mazzacane, Presidente de la ACTC, miembros de comisión directiva, Mariana Dalmasso, Jefa de Producto y Marca de Shell Argentina y la prensa. El puntero del campeonato Jonatan Castellano, larga en el puesto 53°.

Abella irá en primera fila junto a Marcos Castro con Torino. La segunda fila tendrá a Joaquín Ochoa con el Dodge en la cuerda, mientras que Santiago Álvarez con el Camry estará a su lado (el de Ferre ganó en 2024 dicho desafío).

Por tercera vez, Augusto Carinelli sacó el número cinco, y encabezará la tercera fila con el Mustang, con Matías Canapino y su flamante Torino a su lado. El “top” 10 final lo cerraron: 7º Jorge Barrio (Camaro), 8º Lucas Valle (Camry), 9º Matías Jalaf (Mustang) y 10º Nicolás Impiombato (Torino).

Entre los principales protagonistas, se destaca el sanjuanino Tobías Martínez en el puesto 33º, Facundo Chapur 36º, Agustín Canapino 37º, José Manuel Urcera 39º, Christian Ledesma 40º, Mariano Werner 41°, Julián Santero 42º, 44º, Otto Fritzler 45º, Valentín Aguirre 47º, Matías Rossi 50º, Mauricio Lambiris 51º y Josito Di Palma 52º.

Mañana, desde las 11 hs, el Turismo Carretera tendrá su primera tanda de entrenamientos.

Así será la grilla de partida del Desafío de las Estrellas Shell V-Power



La final será la única actividad con puntaje que, además, será especial: tendrá un total de 66 vueltas con la obligatoriedad de recargar combustible.

Todo sobre la 9° fecha del Turismo Carretera en San Juan

El Turismo Carretera desembarca en el Circuito San Juan Villicum para disputar la novena fecha de la temporada 2026 con un evento imperdible: el Desafío de las Estrellas Shell V-Power. Una cita especial que promete revolucionar la estrategia habitual de la "máxima", ya que rompe el formato convencional al no contar con clasificaciones ni series clasificatorias para el TC, dejando todo el dinamismo librado al azar y a la recarga obligatoria de combustible en boxes.

Con la fase regular en su etapa de definición —a solo dos fechas de conocer a los clasificados a la Copa de Oro—, el asfalto albardón será el escenario de una batalla estratégica a 66 vueltas donde la efectividad en los boxes y la capacidad de sobrepaso valdrán oro.

Caras nuevas y regresos de peso en la grilla

El parque automotor del TC llega al Villicum con novedades importantes en su nómina de pilotos y marcas: Pase a Chevrolet: Tres nombres sacuden el mercado de pases estrenando el moño dorado. Juan Tomás Catalán Magni regresa a la estructura familiar sobre un Camaro tras su paso por el Azar Motorsport. Por su parte, Jorge Barrio deja el Pradecon Racing y a Toyota para sumarse al Canning Motorsports con otro Camaro. En ese mismo equipo, Jeremías Olmedo cambia de marca para ser compañero de Barrio, pasando también a pilotar un Chevrolet.

Retorno histórico: La categoría recupera la presencia del experimentado Matías Jalaf. El mendocino, con un historial de 270 carreras en el TC, regresa a las pistas al mando de un Ford bajo el techo de su propia estructura.

La lucha por el campeonato al rojo vivo

La tabla de posiciones de la etapa regular llega encabezada por Jonatan Castellano, quien manda con 232,5 puntos a bordo del Dodge Challenger preparado por el Galarza Racing.

Sin embargo, sus perseguidores no le dan tregua: Otto Fritzler, el último vencedor de la categoría, marcha en la segunda colocación con 216,5 unidades sobre el Mercedes Benz del Maquin Parts.

José Manuel Urcera, compañero de equipo de Fritzler, completa el podio provisional de la tabla general integrando el lote de vanguardia del torneo.

Cronograma de actividades y transmisión de TV

Toda la actividad del fin de semana en el Villicum podrá seguirse en directo a través de DeporTV, El Nueve y Motor Play.

Sábado 1 de agosto

Transmisión por televisión en El Nueve y Motor Play de 11:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 Hs.

09:25 a 10:30 Hs: TC Pista – 1er Entrenamiento (Grupos A y B)

11:05 a 12:55 Hs: TC – Entrenamientos y Pruebas de funcionamiento en pista (Grupos A, B y C)

13:00 a 14:05 Hs: TC Pista – 2do Entrenamiento (Grupos A y B)

14:10 a 14:55 Hs: TC – 2do Entrenamiento (Grupos A y B)

16:16 a 16:50 Hs: TC Pista – Clasificación (3 tercios)

Domingo 2 de agosto

Transmisión por televisión en Motor Play de 08:00 a 09:00 / El Nueve y Motor Play de 09:00 a 15:00 Hs

08:15 Hs: TC Pista – 1ra Serie (5 vueltas)

08:35 Hs: TC Pista – 2da Serie (5 vueltas)

11:35 a 12:15 Hs: FINAL TC PISTA (20 vueltas o 40 minutos máximo)

12:50 a 14:50 Hs: FINAL TC - Desafío de las Estrellas (66 vueltas o 120 minutos máximo, con parada obligatoria en boxes).