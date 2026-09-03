El imponente paisaje de Astica, en Valle Fértil, se convertirá en el epicentro del atletismo de montaña los próximos 12 y 13 de septiembre de 2026. La localidad vallista recibirá a corredores de toda la región para vivir una experiencia única de trail running que combina naturaleza, aventura y superación en estado puro. La cita promete consolidarse como uno de los eventos deportivos más impactantes de la provincia de San Juan, fusionando turismo activo y deporte en el corazón vallisto.

Un entorno natural privilegiado

El evento se desarrollará en un entorno natural privilegiado, ofreciendo circuitos 100% naturales diseñados para todos los niveles de exigencia. Los participantes se enfrentarán a terrenos variados que incluirán senderos de montaña, arena, piedra y desafiantes cruces de río, poniendo a prueba su resistencia, técnica y conexión con el entorno.

Cuatro distancias para cada nivel de desafío

La competencia contará con cuatro modalidades adaptadas tanto para atletas debutantes como para corredores de élite.

La opción de 5K (Iniciación) presenta un circuito de baja dificultad técnica y desniveles suaves, pensado para quienes dan sus primeros pasos y desean recorrer los paisajes más representativos de la zona.

Por otro lado, la distancia de 12K (Desafío Intermedio) está diseñada para corredores con experiencia básica. Este trazado incluye ascensos progresivos, sectores técnicos y cruces de río, teniendo como gran atractivo el paso por la emblemática gruta local.

Para los atletas más experimentados, la organización propone las distancias de 21K y 35K (Máximo Desafío). Estas opciones exclusivas demandarán una alta exigencia física debido a sus importantes desniveles y terrenos altamente técnicos. La gran recompensa del esfuerzo será el arribo a las imponentes Cascadas de Astica.

Categorías competitivas

Para garantizar una competencia equitativa, la organización dispuso la división de los atletas en categorías por edad, estructuradas cada 10 años: menores de 17, 18 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, y mayores de 60 años.

Beneficios de inscripción

Al formar parte del Desafío a la Quebrada Astica 2026, cada participante contará con importantes beneficios incluidos con su inscripción.

El kit oficial contiene la remera y el Buff oficial del evento, además del número de corredor.

Asimismo, se proveerá un suplemento de Mervick, puestos de hidratación durante el recorrido, abastecimiento post carrera, cobertura médica en carrera, seguro para el corredor, cobertura fotográfica del evento y medalla finisher para quienes completen el recorrido.

Acreditación y entrega de kits

La acreditación y entrega de kits se realizará en lugar y horario a confirmar por la organización en @desafioalaquebrada.vf de Instagram.

Para retirar el kit oficial, el participante deberá presentar su documento de identidad, comprobante de pago y deslinde de responsabilidad firmado en el lugar. No se entregarán kits el día de la competencia.

Recomendaciones generales

Se recomienda a los participantes contar con apto médico vigente, llevar hidratación propia para distancias largas, utilizar calzado y equipamiento adecuado para trail running, y respetar las indicaciones de la organización y del personal de seguridad.