Desalojaron Aeroparque por un paquete sospechoso que resultó falsa alarma

Un operativo de seguridad se desplegó este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery luego de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectara un equipaje olvidado en el hall de la terminal aérea.

Como medida preventiva y de acuerdo con el protocolo establecido para este tipo de situaciones, los pasajeros fueron desalojados del sector mientras personal especializado analizaba el paquete. También se dispuso el retiro de personas de áreas aledañas al aeropuerto, entre ellas la zona gastronómica.

En el procedimiento intervino el Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX), una unidad especializada de la PSA que trabaja ante posibles amenazas vinculadas con explosivos y otras sustancias peligrosas.

El operativo dio negativo

Después de realizar las tareas correspondientes, los especialistas determinaron que el paquete no contenía explosivos. De esta manera, el procedimiento fue levantado y los pasajeros pudieron regresar al hall central de Aeroparque.

La falsa alarma no provocó demoras significativas en los vuelos, debido a que el operativo se desarrolló dentro del margen de tiempo habitual entre el check-in y el preembarque.

Qué ocurre con el equipaje sospechoso

La PSA cuenta con un protocolo específico para los casos en los que aparece equipaje abandonado dentro de una terminal aérea.

Si eventualmente una valija hubiera sido cargada en un avión sin el pasajero correspondiente, también se dispone su retiro de la aeronave para someterla a un análisis preventivo y determinar si representa algún tipo de amenaza.

El GEDEX es la unidad encargada de intervenir ante posibles actos de agresión, atentados o detonaciones no previstas con explosivos y mercancías peligrosas. Además, realiza inspecciones en las zonas de arribos y partidas para detectar posibles amenazas y cuenta con detectores de explosivos, robots, contenedores para mitigación y trajes especiales.

Un antecedente reciente

Un episodio similar había ocurrido a comienzos de marzo en el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi de Comodoro Rivadavia.

En aquella oportunidad, un paquete sospechoso obligó a suspender preventivamente el embarque de un vuelo. Finalmente, la Policía determinó que se trataba de una caja con pequeñas piedras que había dejado abandonada un pasajero después de ser advertido de que no podía subirla al avión.

Tras descartar cualquier riesgo, el procedimiento terminó y el vuelo pudo continuar con destino a Buenos Aires.