La familia de L-Gante recuperó una vivienda ubicada en General Rodríguez que había sido ocupada por un grupo de personas. La Justicia constató la usurpación y ordenó el desalojo, que finalmente se concretó este miércoles.

El inmueble había sido ocupado el 22 de agosto, según explicó Luciano Locatelli, abogado del cantante. El letrado señaló que a partir de la intrusión se inició una causa penal por usurpación y que, una vez constatada la situación, la Justicia dispuso que las personas abandonaran la propiedad.

La familia negó que la casa estuviera abandonada

Tras recuperar la propiedad, Claudia Valenzuela, mamá de L-Gante, confirmó que la situación quedó solucionada.

“Esta etapa, por lo menos esta parte, sí. La usurpación del lugar, de la casa, sí. Eso está solucionado”, afirmó durante una entrevista televisiva.

Verónica, tía del músico, contó que las personas que habían ingresado al inmueble sostenían que la vivienda llevaba alrededor de 40 años abandonada. La mujer rechazó esa versión y aseguró que la familia continuaba utilizando y visitando el lugar.

Según relató, la última persona que había vivido allí era una mujer que se encargaba de cuidar a la madre de la familia y permaneció en la propiedad hasta junio. Además, sostuvo que distintos integrantes de la familia solían acercarse durante los fines de semana.

El temor después del desalojo

Aunque la propiedad ya fue recuperada, el conflicto no terminó completamente para los familiares de L-Gante. Durante la entrevista, Verónica reconoció que existe temor por posibles represalias, debido a las amenazas que, según indicaron, habían recibido.

Por ese motivo, la familia comenzó a reforzar la seguridad de la vivienda. Entre las medidas mencionadas se encuentran trabajos sobre la puerta de ingreso y el cierre de las ventanas.

“Estamos viendo la forma de esta puerta, de dejarla así bien cerrada, seguridad. Adentro también está mi marido cerrando las ventanas”, explicó la tía del cantante.

Una causa independiente

El abogado de L-Gante también aclaró que la causa por la ocupación de esta vivienda es anterior y diferente a la denuncia que enfrenta actualmente el cantante por presuntas amenazas con un arma de fuego y violación de domicilio.

En este expediente, la investigación se originó por el ingreso de personas a la propiedad de General Rodríguez. Tras constatarse judicialmente la ocupación, se ordenó el desalojo y la familia volvió a disponer del inmueble.

La familia, mientras tanto, busca asegurar la casa para evitar que vuelva a producirse un ingreso no autorizado.