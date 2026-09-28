Desalojaron una fiesta clandestina de 150 personas con drogas y alcohol

Una llamada de alerta por la presencia de música a volumen desmedido activó las alarmas de las autoridades a las 3:30 horas. Las patrullas de la Comisaría 8va acudieron de inmediato hasta la esquina de las avenidas Carlos Lanzillotto y Carlos Peñaloza, en el departamento Rawson, donde detectaron la realización de una multitudinaria fiesta clandestina.

Al ingresar al inmueble, que funcionaba como un quincho privado, los agentes constataron la asistencia de unas 150 personas. Entre el público se hallaba un numero considerable de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas de forma libre. Al ser interrogado sobre las habilitaciones correspondientes para un evento de tal magnitud, el responsable del alquiler admitió que no tenía la autorización requerida por la normativa vigente, motivando la orden de desalojo inmediato.

El despliegue policial no estuvo exento de momentos de extrema tensión durante la desconcentración. Varios conductores a bordo de motocicletas comenzaron a acelerar sus motores de manera intimidante y realizaron peligrosas maniobras directo hacia el personal de seguridad. El reporte oficial de las fuerzas públicas destacó que los sospechosos parecían buscar embestirlos con los rodados. Esta situación forzó la intervención urgente de Tránsito, resultando en la retención preventiva de 5 unidades por agresiones potenciales y el secuestro de otras 12 motos por circular sin casco reglamentario ni papeles.

Asimismo, la división especialista antinarcóticos concretó la aprehensión de tres personas mayores por tenencia ilícita de estupefacientes. Los testeos químicos ejecutados por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico confirmaron la presencia de cannabis sativa. La policía incautó dos paquetes individuales con 3,3 gramos y 1,7 gramos del material, mientras que a un tercer implicado le incautaron 22 envoltorios empaquetados que dieron 13 gramos en total, además de otro envoltorio adicional de 12,9 gramos.

Los tres detenidos quedaron formalmente a disposición de las autoridades judiciales competentes para dar respuesta por las infracciones cometidas. Las fuerzas de seguridad recordaron que las infracciones graves a las ordenanzas de ruidos molestos y la organización ilegal de eventos masivos pueden acarrear sanciones económicas acumuladas superiores a los $500000 para los dueños del predio, además del decomiso definitivo de vehículos e insumos hallados en la propiedad.