Sportivo Desamparados consiguió un objetivo importante en su camino por el ascenso al Federal A: al convertirse en finalista de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur, aseguró su clasificación al nuevo Torneo Argentino del Interior 2027. La competencia será la cuarta categoría del fútbol argentino para los clubes indirectamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y estará organizada por el Consejo Federal.

El equipo sanjuanino obtuvo el pasaje tras superar a Defensores de Belgrano de Justo Daract, con un resultado global de 7-1. De esta manera, más allá de continuar en carrera por el ascenso, ya tiene garantizada su participación en una nueva competencia que modificará la estructura de las categorías del fútbol del interior.

Una nueva categoría en el fútbol argentino

El Torneo Argentino del Interior se disputará entre abril y noviembre de 2027 y se ubicará por debajo del Federal A y por encima del Torneo Regional Federal Amateur. Con su implementación, el Regional pasará a ser la quinta división del fútbol argentino para los clubes indirectamente afiliados.

La primera edición tendrá una base de 64 equipos, distribuidos en ocho regiones de ocho participantes cada una. En la etapa inicial, los conjuntos competirán bajo el sistema de todos contra todos y luego habrá una instancia de playoffs para definir los ascensos y descensos.

Seis ascensos al Federal A y 16 descensos

Uno de los principales atractivos del nuevo campeonato será la posibilidad de conseguir uno de los seis ascensos al Torneo Federal A. Además, el formato contempla 16 descensos al Regional Federal Amateur, con dos equipos por cada región.

En cuanto a la conformación de los participantes, el torneo tendrá 12 equipos que logren la permanencia en el Regional Federal Amateur 2026 y cuatro clubes descendidos del Federal A 2026. Los 48 lugares restantes serán cubiertos por instituciones invitadas mediante licencias otorgadas por el Consejo Federal, que evaluará aspectos como infraestructura, historia deportiva y orden administrativo.

Desamparados sigue en carrera por el Federal A

La clasificación al Argentino del Interior 2027 representa una garantía deportiva para Sportivo Desamparados, pero el equipo todavía tiene un objetivo por delante en la actual temporada. El Puyutano buscará ganar la Región Cuyo para avanzar a la final interregional, instancia que otorgará el ascenso al Federal A.

Su próximo rival saldrá del cruce entre Pacífico y Argentino de Mendoza. Mientras espera por la definición de esa semifinal, el conjunto sanjuanino ya tiene asegurado un lugar en la nueva cuarta categoría del fútbol argentino.