Desamparados perdió 1-0 ante San Carlos, en Mendoza, por el partido de ida de la Segunda Fase del Torneo Regional Amateur. El equipo sanjuanino no pudo encontrar el empate y ahora deberá ganar en la revancha para seguir avanzando en la competencia.

El único gol del encuentro llegó sobre el cierre del primer tiempo. Tomás Daro ejecutó un tiro libre y encontró la ventaja para el conjunto mendocino, que consiguió irse al descanso arriba en el marcador.

San Carlos tuvo otra chance en el complemento

Durante el segundo tiempo, San Carlos contó con una oportunidad clara para ampliar la diferencia. Un resbalón de Juan Boiero dejó a Nicolás Videla frente a una posibilidad inmejorable para marcar el segundo.

Sin embargo, Carlos Sainz apareció a tiempo para intervenir y evitar que el equipo mendocino sacara una ventaja mayor. La acción terminó siendo importante para mantener al Puyutano a solo un gol de distancia de cara al partido de vuelta.

Desamparados intentó encontrar espacios para llegar al empate, pero no consiguió modificar el resultado. De esta manera, el equipo sanjuanino regresará a la provincia con la obligación de revertir la derrota.

Desamparados define la serie en San Juan

El partido de vuelta se disputará el próximo domingo 18 de octubre, en San Juan. Allí, Desamparados deberá ganar para dar vuelta la serie y mantener vivo su objetivo de avanzar en el Torneo Regional Amateur.

El Puyutano había llegado a esta instancia después de una buena primera fase. Terminó como líder e invicto de la Zona 6, con 8 puntos producto de 2 triunfos y 2 empates.

Ahora, el conjunto sanjuanino tendrá la posibilidad de definir la clasificación ante su gente. Para conseguirla, deberá revertir el 0-1 sufrido en Mendoza y quedarse con la serie frente a San Carlos.