Desamparados, Colón, Minero y 9 de Julio buscan la gran final del fútbol local

La emoción del Torneo Apertura "Daniel Archilla" entra en su etapa más apasionante. Este domingo 7 de junio se disputarán las semifinales de Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol, con cuatro equipos que llegan ilusionados con alcanzar el partido decisivo del certamen.

Uno de los encuentros más esperados tendrá como protagonistas a Sportivo Desamparados y Sportivo 9 de Julio. El compromiso se jugará desde las 17 horas en el estadio del conjunto puyutano.

El "Víbora" accedió a esta instancia luego de eliminar a Peñarol en una serie muy pareja. Tras igualar 0 a 0 en el Serpentario, Desamparados logró avanzar gracias a la ventaja deportiva obtenida durante la fase regular.

Por su parte, Sportivo 9 de Julio ratificó su buen momento al derrotar por 2 a 0 a San Lorenzo y meterse entre los cuatro mejores equipos del campeonato.

La otra semifinal tendrá frente a frente a Minero y Colón Junior, dos equipos que llegan en alza luego de superar exigentes cruces de cuartos de final.

El conjunto de Minero obtuvo su clasificación tras imponerse por 2 a 1 sobre Alianza en un encuentro disputado en la cancha de Atenas, mostrando carácter para revertir situaciones adversas y quedarse con el boleto a semifinales.

Del otro lado estará Colón Junior, que logró uno de los resultados más destacados de la fase anterior. El Merengue derrotó por 3 a 1 a Unión en condición de visitante y se ganó el derecho de seguir soñando con el título.

Con cuatro equipos históricos y protagonistas del fútbol sanjuanino, la expectativa es máxima para una jornada que definirá quiénes pelearán por quedarse con el primer campeonato de la temporada.