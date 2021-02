Desamparados comenzó su pretemporada con varias bajas

El 1 de febrero quedará como el marcado para el inicio de la pretemporada en Sportivo Desamparados, que afrontará un nuevo Torneo Federal A a partir del mes de marzo.

La cita fue a las 18 en su propio estadio, donde los 23 futbolistas presentes escucharon las palabras del entrenador Cristian Bove, que charló durante casi 20 minutos y, luego fue el turno del presidente Juan Valiente, que aprovechó para presentar al nuevo coordinador del club Mauro Rojas.

No hubo caras nuevas, los refuerzos empezarán a llegar antes del fin de semana, se especula que en total sean entre 5 o 6 los refuerzos que lleguen al plantel. Todavía no hay ninguno confirmado, pero los puestos a buscar son un arquero, un volante central, un volante por derecha y otro por izquierda y dos delanteros.

Se buscará un arquero porque se tomó la decisión que Juan Martín Boiero no continúe en el club. Lo mismo con el volante central, ya que sorprendentemente no continuará por decisión propia Nicolás Sottile, quién decidió dar un volantazo en su vida. El que pidió permiso para sumarse el miércoles por un problema particular, es el defensor Cristian Romero.

Con respecto a Federico Paz que en un primer momento se dijo desde el club que no habían llegado a un arreglo económico, el técnico no le cierra las puertas y deja abierta la posibilidad que pueda regresar.

Las bajas confirmadas son las de los dos delanteros Juan Reynoso y Santiago Auteri, quienes no colmaron las expectativas y se terminaron yendo de la institución.

La semana de trabajo continuará durante toda la semana en horario de tarde, hasta que el sábado vayan a trabajar al Dique de Ullum y la semana próxima sumarle doble turno.