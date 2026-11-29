Sportivo Desamparados tiene equipo para la revancha de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. Mauricio Del Cero confirmó a los 11 titulares que enfrentarán a Pacífico de General Alvear este domingo 29 de noviembre, a las 20.30, en el estadio Héctor Moncada.

El 0 a 0 de la ida en El Serpentario dejó la serie abierta. Una victoria en Mendoza clasificará al Víbora a la final interregional por un ascenso al Torneo Federal A, mientras que otro empate llevará la definición a los penales. Grupo Huarpe ya se encuentra en Mendoza para cubrir el encuentro desde General Alvear.

Los 11 de Desamparados para la vuelta

Boiero, Oballes, González, Ceballos, Aguirre, Sainz, Ramírez, Gil, Benavídez, Garro y Goria integran la formación titular que eligió Del Cero. Ese es el orden en el que aparecen los futbolistas en la planilla del Puyutano para el partido que definirá al representante de Cuyo.

El entrenador definió el equipo para una revancha en la que ambos clubes vuelven a partir del mismo resultado. Desamparados tuvo la localía en el primer cruce y ahora deberá resolver la serie en la cancha de Pacífico, con un rival al que ya enfrentó durante 90 minutos sin que ninguno pudiera marcar.

Qué necesita el Víbora para seguir en carrera

Cualquier victoria le alcanza a Sportivo para avanzar. La serie se define por el resultado global y, como el primer encuentro terminó igualado, una diferencia de un gol en General Alvear bastará para que el equipo sanjuanino se quede con la llave.

En esta instancia no hay ventaja deportiva. Un empate con goles tendrá el mismo efecto que otro 0 a 0 y obligará a definir al ganador desde los doce pasos. Si Pacífico se impone en los 90 minutos, el conjunto mendocino se quedará con el pase y Desamparados quedará fuera de la pelea por el ascenso en este certamen.

El Puyutano ya tiene asegurada su participación en el Torneo Argentino del Interior 2027. La revancha de este domingo define otra cosa para el equipo de Del Cero: si seguirá en competencia por subir al Federal A a través del Regional Amateur.

Del banderazo en San Juan a la revancha en Mendoza

El plantel partió hacia General Alvear después de una despedida con sus hinchas. El sábado, simpatizantes de Desamparados se reunieron en las inmediaciones del barrio Patricias Sanjuaninas para alentar a los jugadores con banderas, bengalas y cánticos antes del viaje.

La convocatoria estuvo a cargo de las agrupaciones Recibimiento Puyutano y El Corazón de Puyuta. El banderazo fue la última oportunidad de acompañar de cerca al equipo antes de la definición, ya que el encuentro en el Héctor Moncada se disputará sin público visitante.

Grupo Huarpe se trasladó a Mendoza para realizar la cobertura periodística de la revancha. El seguimiento incluirá información e imágenes desde General Alvear, donde quedará definido cuál de los dos clubes continuará en carrera.

Qué viene para el ganador de la Región Cuyo

El equipo que supere la serie avanzará a la final interregional, prevista para el 20 de diciembre. Esa instancia se jugará a partido único en un estadio neutral y pondrá en juego un lugar en el Torneo Federal A.

Para Desamparados, ganar en General Alvear significaría quedar a un partido del ascenso. El paso inmediato para el once que confirmó Del Cero es resolver una serie que quedó sin goles en San Juan y que esta vez tendrá un ganador, sea durante los 90 minutos o desde el punto penal.