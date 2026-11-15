Desamparados derrotó a Belgrano y es finalista de la Región Cuyo

Sportivo Desamparados se convirtió en finalista de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur, tras vencer por 3-1 a Defensores de Belgrano de Justo Daract. El conjunto sanjuanino se impuso en La Pedrera y selló la clasificación con un resultado global de 7-1, luego del triunfo por 4-0 conseguido en el partido de ida en El Serpentario.

Con este pase a la final regional, el Puyutano también aseguró su clasificación al nuevo Torneo Argentino del Interior 2027. Además, continúa en carrera por la final interregional que otorga el ascenso al Torneo Federal A.

Garro abrió el camino para el Puyutano

El primer gol llegó a los 10 minutos del primer tiempo, cuando Tomás Garro protagonizó una gran jugada y sacó un remate desde la puerta del área. El arquero Castillo voló para intentar evitar la caída de su arco, pero no pudo impedir el 1-0 para Desamparados.

A los 26 minutos, Franco Goria apareció para ampliar la diferencia en La Pedrera. El delantero aprovechó un cabezazo de Tomás Garro, luego de un centro enviado por Lucas Ceballos, y estableció el 2-0.

El tercer tanto llegó a los 32 minutos, por intermedio de Cristian Ramírez. El jugador sacó un remate rasante de zurda que venció al arquero Castillo y puso el 3-0 para el equipo sanjuanino.

Defensores descontó, pero no pudo cambiar la historia

Defensores de Belgrano logró descontar a los 38 minutos del primer tiempo, a través de un cabezazo de Martín Baigorria. El arquero Boiero, de Desamparados, no pudo contener con precisión el envío y el conjunto puntano consiguió el 3-1.

Con ese resultado, el Puyutano cerró la serie con una amplia ventaja de 7-1 en el global y aseguró su lugar en la definición de la Región Cuyo. El equipo sanjuanino había conseguido una diferencia de cuatro goles en el encuentro de ida, disputado en El Serpentario.

El rival saldrá del cruce entre Pacífico y Argentino

Ahora, Desamparados espera por el ganador de la otra semifinal regional, que disputan Pacífico y Argentino de Mendoza. Ambos equipos se enfrentan desde las 20 en Alvear, con el antecedente del triunfo por 5-1 conseguido por Pacífico en el partido de ida.

De esta manera, el conjunto víbora ya tiene asegurada su participación en el Torneo Argentino del Interior 2027 y mantiene vivo el objetivo de conseguir el ascenso al Federal A. Para lograrlo, deberá superar la final de la Región Cuyo y luego disputar la definición interregional.