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Desamparados el sábado y Peñarol el domingo por la segunda fecha

El Víbora recibirá a Huracán Las Heras mientras que el Bohemio visitará a Cipolletti en Río Negro.

POR Pablo Karki
Hace 2 horas

Hace 2 horas

Este fin de semana se jugará la 2° fecha de la Zona A del Torneo Federal A con la presencia de los dos equipos sanjuaninos, uno jugando como local y el otro como visitante.

Sportivo Desamparados recibirá este sábado a partir de las 16 a Huracán Las Heras de Mendoza en un Serpentario renovado, con césped recientemente resembrado y las tribunas recién pintadas.

El Víbora viene de empatar en la fecha inicial como visitante frente a Camioneros 2-2. Lo ganaba y el conjunto de los Moyano se lo empató en la última jugada del partido.

En tanto que Peñarol debutó con una victoria de local ante Independiente de Chivilcoy por 1-0 y, ahora será el turno del primer viaje, será para visitar nada menos que a Cipolletti el domingo a las 16. El conjunto rionegrino viene de golear como visitante a Olimpo por 3-0.

La Programación completa

Sábado

SP. DESAMPARADOS SAN JUAN HURACAN L.HERAS MENDOZA 17/04/2021 16:00 DIAZ JOSÉ* VILLA MERCEDES FLORES ROIG* JUAN IGNACIO TILISARAO OJEDA FEDERICO HERNAN VILLA MERCEDES CANO FEDERICO EXEQUIEL VALLE VIEJO

Domingo

CIRCULO DEPORTIVO MAR DEL PLATA OLIMPO BAHÍA BLANCA 18/04/2021 15:30 NOVELLI SANZ * LUCAS ARIEL TANDIL CARO AGUIRRE JAVIER* CASILDA NOVELLI DIEGO SAUL TANDIL FLETIAS HUGO ROSARIO

JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU CRAL. NORTE SALTA 18/04/2021 15:30 CORREA JONATHAN * DANIEL CÓRDOBA CORIA NAZARENO CAÑADA DE GÓMEZ LUZZI DAVID SERGIO * COSQUÍN FOLMER SANTIAGO VICTORIA

DOUGLAS HAIG PERGAMINO G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY 18/04/2021 15:30 AMICONI BRUNO SALTO VIGLIETTI CARLOS JAVIER SALTO DOUSSOUK KARIM CHASCOMÚS FERREYRA BRIAN GUSTAVO VENADO TUERTO

J .U. UNIVERSITARIO SAN LUIS CIUDAD BOLIVAR 18/04/2021 16:00 CEBALLO CESAR CÓRDOBA GONZALEZ * MATIAS SAN FRANCISCO GUZMAN MARCOS DAVID PASCANAS BEVILACQUA MARIA BELEN RÍO CUARTO

VILLA MITRE BAHÍA BLANCA SOL DE MAYO VIEDMA 18/04/2021 16:00 MACHERONI MAXIMILIANO* ROSARIO CAVALLERO LUCAS NICOLAS VILLA CONSTITUCIÓN CABRELLI CLAUDIO AGUSTIN BALCARCE OSUDAR SEBASTIAN ROSARIO

CIPOLLETTI CIPOLLETTI PEÑAROL SAN JUAN 18/04/2021 16:00 TESTA SERGIO * BAHÍA BLANCA GOROSITO LEOPOLDO * RIO COLORADO ANDREIS LAUTARO * AGUSTIN BAHÍA BLANCA LAMBERTI AGUSTIN VIEDMA

SP. BELGRANO SAN FRANCISCO DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 18/04/2021 16:00 GUAYMAS TORNERO FEDERICO* SALTA ROJAS AGUIRRE VICTOR M. * CORRIENTES FRANCO ANDRES LEONARDO CORRIENTES PEREZ SERGIO MAURICIO CORRIENTES

BOCA UNIDOS CORRIENTES CHACO FOR EVER RESISTENCIA 18/04/2021 16:00 MONSON BRIZUELA GASTON* DIEGO RÍO TERCERO CÓRDOBA GUIDO* CONCORDIA ZAMORA DANIEL* ALFREDO PARANA LEZCANO GARCILANO RODRIGO PARANA

SANSINENA BAHÍA BLANCA CAMIONEROS LUJÁN 18/04/2021 16:00 CARRANZA ALVARO VILLA MARÍA SERALES EMANUEL* CÓRDOBA SCHIEL * MALVINA LUJAN SANTA ROSA RUBIANO CRISTIAN SANTA ROSA

GIMNASIA Y TIRO SALTA CRUCERO DEL NORTE POSADAS 18/04/2021 16:30 BEJAS NELSON* MATIAS TUCUMÁN MEDINA GUIDO DANIEL ALIJILAN PONCE JOSÉ TUCUMÁN CARDOZO WALTER AUGUSTO JUJUY

INDEPENDIENTE CHIVILCOY ESTUDIANTES SAN LUIS 18/04/2021 16:53 MORON FRANCO* DAVID GENERAL PICO RAMONDA IVÁN IGNACIO GENERAL PICO YACANTE * GUILLERMO LUJÁN NARDELLI MARTIN LUJÁN

FFCC OESTE G.P GENERAL PICO DEP. MADRYN TRELEW 18/04/2021 17:00 MARCOS FERNANDO* OMAR BAHÍA BLANCA HOURTICOLOU * MARCOS GONZALO CNEL DORREGO NEBBIETTI * JUAN IGNACIO RIO COLORADO LEGUIZAMON PABLO DANIEL RIO COLORADO

SARMIENTO RESISTENCIA UNION S. RAFAELA 18/04/2021 17:30 BENITES GUSTAVO* FEDERICO SALTA YARECO * CRISTIAN ARIEL SALTA DIAZ LUCIANO AGUSTIN SALTA AGLI MARIANO EXEQUIEL OBERA

SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ RACING CÓRDOBA 18/04/2021 19:00 FRANKLIN ADRIAN * SANTA FE GONZALEZ MARIANO * RAMON SANTA FE MOYA MAXIMILIANO SANTA FE SILVESTRE ENZO SANTA FE

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