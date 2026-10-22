Sportivo Desamparados empató 1-1 con Unión de Villa Krause en el estadio El Serpentario y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El Puyutano hizo valer la ventaja deportiva por haber terminado primero en la fase regular y continúa en carrera por el título local.

El clásico comenzó cuesta arriba para el conjunto de Puyuta, ya que Joaquín Araya convirtió un penal cuando apenas había transcurrido un minuto de juego. Sin embargo, el local encontró la igualdad a los 25 minutos del primer tiempo, con un gol de Lucas Flores que terminó siendo decisivo para la clasificación.

Un empate que valió el pase a semifinales

Unión necesitaba ganar para revertir la diferencia entre ambos equipos en la tabla y avanzar a la siguiente instancia, por lo que el tanto tempranero alimentó sus expectativas. Desamparados, en cambio, sabía que la igualdad le alcanzaba para seguir en el campeonato gracias a su mejor ubicación en la fase regular.

Después del empate, el encuentro ganó intensidad y el Puyutano logró tener mayor protagonismo, aunque no consiguió convertir otro gol para quedarse con la victoria. En el segundo tiempo, el Azul buscó recuperar la ventaja, pero no encontró la claridad necesaria para quebrar la resistencia del equipo local.

Con el correr de los minutos, Desamparados sostuvo el resultado y terminó celebrando la clasificación ante su público. El 1-1 le permitió superar una llave exigente frente a uno de sus clásicos rivales y meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Desamparados enfrentará a Marquesado

Con el boleto a semifinales asegurado, el Puyutano ya conoce a su próximo adversario: se medirá con Marquesado, que consiguió su clasificación tras eliminar por penales a Sportivo 9 de Julio. El cruce será clave para definir a uno de los finalistas del Clausura sanjuanino.

Sin embargo, antes de volver a enfocarse en el campeonato local, Desamparados y Marquesado tendrán otro compromiso entre sí por la serie eliminatoria del Torneo Regional Amateur. El primer encuentro de esa llave está previsto para este domingo en el Estadio del Bicentenario, por lo que ambos equipos afrontarán una seguidilla decisiva en dos competencias.