Sportivo Desamparados igualó 1-1 ante Belgrano de Media Agua por la segunda fecha del Regional Amateur y quedó como único líder de la Zona 6 de la Región Cuyo.

El conjunto Víbora tuvo que remontar un partido que comenzó cuesta arriba. A los 12 minutos del primer tiempo, Joaquín Chaparro aprovechó un error del arquero visitante y definió para poner el 1-0 en favor de Belgrano.

El Víbora reaccionó antes del descanso

Desamparados no tardó en reaccionar y buscó la igualdad antes de irse al vestuario. La insistencia del equipo sanjuanino tuvo su recompensa sobre el cierre de la primera mitad, cuando apareció Agustín Aguilar, el "Rayo", para marcar el 1-1.

El empate le permitió al conjunto Víbora encarar el complemento con otro panorama. Sin embargo, el encuentro se volvió de ida y vuelta, con los dos equipos generando situaciones para quedarse con los tres puntos.

Acuña, la gran figura

En ese contexto, el arquero local Daniel Acuña tuvo una actuación destacada y fue una de las figuras del partido. Sus intervenciones fueron determinantes para mantener el resultado y evitar que Belgrano volviera a ponerse en ventaja.

Con el correr de los minutos, ninguno de los dos equipos logró quebrar nuevamente el marcador y el encuentro terminó repartiendo puntos.

Desamparados, el único líder

Con este empate, Sportivo Desamparados llegó a las 2 unidades y quedó en lo más alto de la Zona 6 de la Región Cuyo. Detrás aparecen Unión de Villa Krause y Belgrano de Media Agua, ambos con un punto.

El próximo compromiso del Víbora será recién en la cuarta fecha, ya que quedará libre en la tercera jornada. El domingo 13 de septiembre, Unión de Villa Krause recibirá a Belgrano, mientras que Desamparados tendrá descanso.

El fixture que viene

La cuarta fecha se disputará el 20 de septiembre, con Unión VK frente a Sportivo Desamparados y Belgrano libre. Luego, el 27 de septiembre, Desamparados recibirá a Belgrano por la quinta fecha, mientras que Unión VK tendrá jornada libre. La fase continuará el 4 de octubre, cuando Belgrano se enfrente a Unión VK y el conjunto Víbora vuelva a quedar libre.