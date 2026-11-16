Sportivo Desamparados ya tiene rival para la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. Se trata de Sport Club Pacífico de General Alvear de Mendoza, que consiguió el pase a la definición pese a perder 3-2 ante Atlético Argentino en el partido de vuelta de las semifinales. El conjunto alvearense había goleado 5-1 en el encuentro de ida y terminó imponiéndose en el resultado global.

El Lobo alvearense hizo valer la diferencia que había construido como visitante y, aunque sufrió en la revancha disputada en su estadio, logró sostener la ventaja para meterse en la instancia decisiva. De esta manera, será el rival del Puyutano en una serie que tendrá en juego la posibilidad de seguir avanzando hacia el ascenso al Federal A.

La goleada que le permitió llegar a la final

Pacífico había dado un golpe importante en el primer encuentro de la semifinal, cuando visitó a Atlético Argentino en San José y se impuso por 5-1. Aquella actuación le permitió llegar a la revancha con cuatro goles de ventaja y con un panorama favorable para definir la clasificación en General Alvear.

En aquel partido, Valentín Robatto abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo. Sobre el cierre de esa etapa, Enzo Tejada amplió la diferencia. En el complemento, Javier Peñaloza, Martín Gómez y Mateo Vignolo completaron la goleada, mientras que Luciano Villalobos convirtió el descuento para la Academia mendocina.

Con ese resultado, el conjunto dirigido por Pablo Castro quedó muy cerca de la clasificación. En la revancha, Atlético Argentino consiguió imponerse por 3-2, pero no le alcanzó para revertir la eliminatoria y Pacífico terminó festejando el pase a la final cuyana.

Quién es Pacífico, el rival del Puyutano

El Sport Club Pacífico es una institución histórica de General Alvear, en el sur de Mendoza. Fue fundado el 22 de septiembre de 1922 y tiene una extensa trayectoria en el fútbol regional y nacional.

Conocido como el Lobo alvearense, el club disputa sus encuentros como local en el estadio El Gigante de Cemento, ubicado sobre la avenida Libertador Norte. A lo largo de su historia consiguió numerosos títulos en la Liga Alvearense y también tuvo participaciones en distintas categorías del fútbol argentino.

Uno de sus antecedentes nacionales más recordados ocurrió en 2017, cuando eliminó a Estudiantes de La Plata de la Copa Argentina. En aquella oportunidad, Pacífico ganó por 3-2 en un resultado histórico que le permitió convertirse en uno de los equipos del ascenso que dejaron en el camino a un rival de Primera División.

Un antecedente que vuelve a cruzar a Desamparados y Pacífico

La final de la Región Cuyo tendrá un antecedente reciente entre ambos clubes. En la temporada 2024/2025 del Torneo Regional Federal Amateur, Desamparados y Pacífico ya se enfrentaron en una definición regional.

En aquella oportunidad, el conjunto sanjuanino terminó imponiéndose en la serie por penales, luego de una definición que dejó al equipo mendocino a las puertas de avanzar a la instancia decisiva por los ascensos.

Ahora volverán a encontrarse con el mismo objetivo: quedarse con la Región Cuyo y mantener viva la ilusión de llegar al Federal A.

Cuándo se juega la final entre Desamparados y Pacífico

De acuerdo con la programación prevista para la definición regional, la serie se disputará a dos partidos, con un primer encuentro el lunes feriado 23 de noviembre. Desamparados tendrá la ventaja de definir en el estadio El Serpentario, ante su gente.

El Puyutano llega a esta instancia después de eliminar a Defensores de Belgrano de Justo Daract con un contundente resultado global de 7-1. Primero ganó 4-0 en San Juan y luego se impuso 3-1 en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes.

Además, el equipo conducido por Mauricio Del Cero atraviesa un gran presente, luego de consagrarse campeón del fútbol sanjuanino y avanzar en el Regional Amateur.

La final tendrá un premio importante. El ganador de la Región Cuyo avanzará a una definición interregional, a partido único y en estadio neutral, frente a otro campeón regional. Allí estará en juego uno de los ascensos directos al Torneo Federal A 2027.

Por su parte, tanto Desamparados como Pacífico ya tienen asegurada su participación en el Torneo Argentino del Interior 2027 por haber llegado a la final cuyana. Sin embargo, el objetivo principal de ambos será seguir avanzando y quedarse con el ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino.