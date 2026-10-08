Sportivo Desamparados ya tiene rival confirmado para la segunda ronda del Torneo Regional Amateur. El Puyutano enfrentará a San Carlos de Mendoza en una serie de eliminación directa que comenzará el domingo 11 de octubre y se definirá una semana después en San Juan.

El conjunto sanjuanino llega a esta instancia después de completar una primera fase invicto y terminar en lo más alto de la Zona 6. Desamparados sumó ocho puntos, producto de dos triunfos y dos empates, y logró avanzar como líder de su grupo.

Ahora, el equipo deberá afrontar una llave de ida y vuelta frente a San Carlos. El primer partido se disputará el domingo 11 de octubre en Mendoza, por lo que el Puyutano comenzará la serie como visitante.

La revancha está programada para el domingo 18 de octubre en San Juan. De esta manera, Desamparados tendrá la ventaja de definir la clasificación ante su público.

La segunda ronda marcará además un cambio en el formato de competencia. A partir de esta instancia, cada cruce será de eliminación directa, por lo que el resultado global de los dos partidos determinará qué equipo continúa en carrera dentro de la Región Cuyo.