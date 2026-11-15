Sportivo Desamparados está cada vez más cerca de cumplir el objetivo de regresar al Torneo Federal A, pero todavía tiene dos instancias decisivas por delante. Después de convertirse en finalista de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur, el conjunto sanjuanino deberá ganar la definición regional y luego imponerse en una final interregional para conseguir el ascenso directo.

El Puyutano viene de eliminar a Defensores de Belgrano de Justo Daract con un resultado global de 7-1, tras ganar 4-0 en El Serpentario y 3-1 en La Pedrera. Ahora espera por el ganador del cruce entre Sport Club Pacífico de General Alvear y Atlético Argentino de Mendoza para conocer a su próximo rival.

Primer paso: ganar la final de la Región Cuyo

El primer desafío será quedarse con la final cuyana, instancia a la que llegó después de superar las semifinales con autoridad. El rival saldrá del enfrentamiento entre Pacífico y Argentino, que definirán al otro representante de la región.

Conseguir el título de Cuyo será indispensable para mantener la posibilidad de ascender directamente al Federal A en esta temporada. El ganador regional avanzará a la etapa final del certamen, donde se definirá quiénes obtendrán los ascensos.

La final interregional que puede darle el ascenso

Si Desamparados gana la final de Cuyo, deberá disputar la etapa final interregional frente a otro de los campeones regionales. Esa instancia se jugará a partido único, en un estadio neutral, y los cruces serán establecidos por el Consejo Federal de AFA.

La definición reunirá a los ocho ganadores de las regiones deportivas y se disputará bajo el sistema de eliminación directa. Los cuatro equipos que ganen sus respectivos encuentros conseguirán el ascenso al Torneo Federal A 2027, mientras que los cuatro perdedores tendrán su lugar en el Argentino del Interior.

Por el momento, el rival de Desamparados en esa instancia no está definido oficialmente. Los emparejamientos serán determinados por el Consejo Federal, por lo que deberá esperar a que se completen las finales regionales.

El Puyutano ya tiene asegurado otro torneo para 2027

Más allá de la posibilidad de conseguir el ascenso directo, Desamparados ya tiene garantizada su participación en el Torneo Argentino del Interior 2027 por haber llegado a la final de la Región Cuyo. Se trata de la nueva cuarta categoría del fútbol argentino para los clubes indirectamente afiliados a AFA.

De esta manera, el equipo sanjuanino tiene dos objetivos en juego: primero, buscar el ascenso al Federal A a través de las finales que le quedan por disputar y, si no lo consigue, competir en la nueva categoría durante 2027. El sueño del regreso al Federal A sigue vigente y el Puyutano tendrá que superar dos definiciones para alcanzarlo.