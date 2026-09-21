En un partido caliente dentro y fuera del campo de juego del estadio 12 de octubre, lleno de alta tensión, Sportivo Desamparados se quedó con un clásico inolvidable al derrotar por 2 a 1 a Unión, en la cuarta fecha del Torneo Regional Amateur de la AFA. El "Víbora" supo golpear en los momentos justos y aguantar el resultado en un complemento caótico, donde el fútbol le cedió el protagonismo a las tarjetas rojas y a los reclamos arbitrales.

Tras la suspensión por el corte eléctrico ocurrido el domingo reciente, se reanudó el juego en la siesta del lunes, con el marcador 1 a 1 y con un jugador menos por parte de Unión. La primer tarjeta roja directa fue para a Ignacio Baraona tras una fuerte infracción, apenas comenzó el encuentro. Luego, el marcador había sido definido por Franco Goria para el víbora y el empate a pura garra por parte del local, Abel Donoso quien metió un potente frentazo de cabeza para poner el 1-1.

Pero en la reanudación, el clima volvió a violentarse a los cinco minutos del tiempo restante del juego de esta tarde. Edgardo "Loco" Díaz vio la segunda tarjeta amarilla por hablar de más con el árbitro Rubén Fernández, dejando al conjunto Puyutano diezmado. Sin embargo, lejos de replegarse, el equipo dirigido por Mauricio Del Cero aprovechó los espacios generados en el campo.

A los 19 minutos, tras una milagrosa salvada del central visitante Abdenamar Ginés, nació la jugada del partido: Elías Ovalle metió un pelotazo bombeado de más de 40 metros para Franco Goria, quien bajó la pelota con el pecho, encaró en diagonal y definió con un potente zurdazo cruzado ante la salida de Federico Puga para señalar el 2 a 1.

Lluvia de expulsiones e incidentes

El festejo Víbora desató el nerviosismo en las filas de Unión. Tan solo un minuto después del gol (20' ST), el capitán del Azul, Isaías Ovalle, vio la tarjeta roja por doble amonestación tras increpar duramente al juez principal, dejando a la localía con nueve hombres. Las protestas se trasladaron a la tribuna, donde un grupo de hinchas locales intentó trepar el alambrado e ingresar al campo de juego, obligando a la intervención del personal policial.

La temperatura del encuentro continuó en aumento y a los 25 minutos, la figura de la tarde, Franco Goria, se fue expulsado con roja directa tras disputar un balón aéreo con el codo en alto frente a Abel Donoso. Con ambos planteles jugando con nueve futbolistas, el tramo final se convirtió en un monólogo de empuje y desesperación por parte de Unión.

Un final envuelto en la polémica

En los minutos adicionados, el "Azul" acorraló a Desamparados contra el arco custodiado por Juan Martín Boyero. La controversia estalló en el cierre del encuentro, cuando el plantel de Unión reclamó airadamente dos remates bloqueados dentro del área y una posible falta sobre Héctor "Bebo" Pérez que Fernández decidió no sancionar.

Con el silbatazo final a los 34 minutos del complemento, los futbolistas de Unión fueron directamente a encarar a la terna arbitral para protestar los fallos decisivos. Con este resultado, Desamparados escala a lo más alto de la Zona 6 con 5 puntos, mientras que Unión queda relegado con 4 unidades en una tabla de posiciones que promete una definición al rojo vivo.

Fotos: Emiliano Schlamelcher.