Sportivo Desamparados aprovechó la oportunidad y se convirtió en el nuevo líder del Torneo Clausura 2026 de la Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Por la fecha 13, el Puyutano venció 2-0 a López Peláez en el estadio José E. Nehin y llegó a los 32 puntos.

El Víbora necesitaba ganar para quedar por encima de Alianza, que había perdido 1-0 frente a Villa Ibáñez en uno de los partidos disputados el viernes. Desamparados cumplió con su parte y pasó al primer lugar de la tabla.

Los goles del triunfo

Agustín Aguilar fue el encargado de abrir el marcador para Desamparados. El delantero permitió que el equipo se pusiera en ventaja y pudiera manejar el partido en busca de los tres puntos.

Franco Goria marcó posteriormente el segundo tanto y terminó de asegurar una victoria importante para el conjunto puyutano. Con ese resultado, Desamparados dio el salto al liderazgo cuando el torneo ingresa en su tramo decisivo.

La pelea por los playoffs

Con 32 puntos, Desamparados quedó primero y Alianza marcha segundo con 31 unidades. La pelea por ingresar a la siguiente instancia también tendrá en cuenta que los equipos ubicados entre el primero y el octavo puesto accederán a los playoffs.

La fecha 13 continuará este domingo con seis encuentros programados para las 16:30. Los partidos serán Peñarol-Sarmiento, 9 de Julio-Trinidad, Juventud Zondina-Defensores de Argentinos, San Lorenzo-Marquesado y Atenas-Colón Junior.

El último partido de la jornada será el miércoles 16 de septiembre. Unión recibirá a Atlético Minero desde las 21:30 en el estadio 12 de Octubre.