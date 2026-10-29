Desamparados goleó 3 a 0 a Marquesado y jugará la final contra Minero

Sportivo Desamparados supero por 3 a 0 a Marquesado en el Estadio El Serpentario y sello su boleto al duelo decisivo de la Liga Sanjuanina de Futbol. Los dirigidos por Del Cero contaron con los goles de Agustin Aguilar, Santiago Tello y Lucas Flores para asegurar su lugar en la definicion.

El delantero Agustin Aguilar rompio el cero a los 27 minutos de la primera parte para poner arriba al conjunto local. Desamparados controlo las acciones ante un rival que no encontro los caminos para generar peligro y revertir el resultado desfavorable antes del descanso.

En el segundo tiempo, Santiago Tello estiro la ventaja a los 5 minutos tras una jugada colectiva. La situacion empeoro para el equipo visitante por la expulsion de Milton Olivera, lo que dejo a Marquesado con diez futbolistas y le facilito la posesion de la pelota al Puyutano.

Sobre el cierre del compromiso, Lucas Flores decreto el 3 a 0 final para sentenciar la goleada del dueño de casa. Con este resultado favorable en la semifinal, el club de la capital sanjuanina aguarda por el partido que entregara el trofeo de la temporada.

El rival en la instancia decisiva sera Minero, conjunto que logro su clasificacion en un cruce dramatico frente a Alianza. El encuentro finalizo 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios y se resolvio desde los doce pasos con un marcador favor de 5 a 4 en la tanda de penales.

La definicion del certamen entre Sportivo Desamparados y Minero todavia no cuenta con programacion oficial. La Liga Sanjuanina de Futbol informara en el transcurso de las proximas jornadas la fecha, el horario y el estadio neutral asignado para dirimir al nuevo campeon.