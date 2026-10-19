Desamparados goleó a San Carlos y clasificó a la siguiente ronda del Regional Amateur

Desamparados consiguió una clasificación clave en el Torneo Regional Amateur. El equipo sanjuanino venció 3-0 a San Carlos en el Serpentario, revirtió la serie y aseguró su lugar en la siguiente instancia de la competencia.

El Puyutano llegó al partido de vuelta con la obligación de remontar la derrota por 1-0 sufrida en la ida. Con el apoyo de su gente, el conjunto local respondió con una actuación contundente y convirtió los tres goles que necesitaba para quedarse con la clasificación.

El primer tanto llegó a los 27 minutos del primer tiempo, cuando Edgardo Díaz sacó un zurdazo para establecer el 1-0 y empatar el global. El gol le dio impulso al equipo de San Juan, que continuó buscando el arco rival.

A los 38 minutos, Tomás Garro amplió la ventaja con un tiro libre y puso el 2-0 en el encuentro. Con ese resultado, Desamparados pasó a ganar la serie por 2-1 y se fue al descanso con la clasificación parcialmente en sus manos.

En el comienzo del segundo tiempo, San Carlos sufrió un nuevo contratiempo: Ignacio Guerra fue expulsado a los cuatro minutos, por lo que el conjunto visitante debió afrontar el resto del partido con un jugador menos.

Desamparados aprovechó la ventaja numérica y encontró el tercer gol a los 12 minutos de la segunda etapa. Franco Goria fue el encargado de estirar la diferencia y establecer el 3-0, resultado que dejó el global 3-1 a favor del equipo sanjuanino.

Con el resultado a su favor, el Puyutano sostuvo la ventaja hasta el final y desató el festejo en el Serpentario. La victoria le permitió dar vuelta la serie y avanzar a la siguiente ronda del Regional Amateur, en una noche en la que la contundencia y el acompañamiento de su público fueron determinantes para conseguir el objetivo.