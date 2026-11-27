Los hinchas de Sportivo Desamparados convocaron a un banderazo para despedir al plantel antes de la revancha frente a Pacífico de General Alvear. La concentración será este sábado 28 de noviembre, desde las 12, en el club, con el objetivo de darle el último aliento al equipo antes de viajar a Mendoza para disputar una de las finales más importantes de la temporada.

La iniciativa es impulsada por las agrupaciones "Recibimiento Puyutano" y "El Corazón de Puyuta", que vienen trabajando con colectas y distintas actividades para organizar los recibimientos del equipo. La convocatoria está abierta a todos los simpatizantes que quieran acercarse a acompañar a los jugadores.

El banderazo tendrá lugar en la previa de un partido decisivo para el conjunto dirigido por Mauricio Del Cero. Desamparados visitará a Pacífico este domingo 29 de noviembre, desde las 20:30, en el estadio Héctor Antonio Moncada de General Alvear.

La serie llega abierta después del empate sin goles registrado en el encuentro de ida, disputado en El Serpentario. Por eso, el resultado de la revancha definirá qué equipo se queda con la Región Cuyo y avanza a la final interregional por uno de los ascensos al Federal A.

En esta oportunidad, los hinchas sanjuaninos no podrán acompañar al equipo en las tribunas mendocinas, ya que el encuentro no contará con público visitante. De esta manera, el banderazo será la última oportunidad para que la gente de Puyuta pueda expresar su apoyo al plantel antes de la definición.

La expectativa crece entre los simpatizantes, que buscarán transmitirles a los jugadores el respaldo de la hinchada en la previa de un partido que puede acercar al Víbora a su objetivo de regresar al Federal A.

A qué hora juega

Desamparados visitará a Pacífico este domingo, desde las 20:30, en el estadio Héctor Antonio Moncada de General Alvear. En la ida, disputada en El Serpentario, igualaron 0 a 0 en un partido intenso, en el que el equipo mendocino tuvo mejores pasajes, mientras que el Puyutano logró sostener el empate.