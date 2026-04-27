Lunes 27 de Abril
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Deportes > ¡El Víbora manda!

Desamparados manda en solitario en el Apertura del fútbol sanjuanino

El Puyutano venció 3-1 a López Peláez y aprovechó la caída de Unión para cortarse solo en lo más alto del fútbol sanjuanino.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Sportivo Desamparados sigue firme en el apertura sanjuanino.

Sportivo Desamparados ratificó su gran presente en el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Por la fecha 13, el equipo de Puyuta no falló en su visita a Alto de Sierra, venció con autoridad a López Peláez y, gracias a otros resultados, quedó como el único dueño de la cima del campeonato.

El conjunto dirigido por la dupla técnica mostró solidez y efectividad. Aunque Jesús Álvarez marcó para el local, Desamparados reaccionó a tiempo con los tantos de Agustín Aguilar, Omar Benavides y Santiago Ceballos para sellar el 3-1 definitivo. Con este triunfo, el Verde suma tres puntos de oro que lo posicionan como el gran candidato.

Los resultados que ayudaron al Puyutano

La jornada fue perfecta para las aspiraciones de Desamparados. Unión de Villa Krause, que peleaba palmo a palmo la punta, sufrió un duro traspié al caer por 2-1 frente a Minero. Los goles de Pedro Terrero y Carlos Méndez para el conjunto minero sentenciaron al Azul, que solo pudo descontar vía Nicolás Jorquera.

Por su parte, Colón Junior tampoco pudo sumar de a tres en su estadio y terminó igualando sin goles ante Atenas de Pocito, resultado que también le permitió al Víbora estirar la diferencia en la tabla de posiciones.

Todos los resultados de la Fecha 13

La jornada del fútbol local dejó tela para cortar con triunfos importantes y equipos que escalan en la zona media:

  • López Peláez 1 - 3 Desamparados (Goles: J. Álvarez; A. Aguilar, O. Benavides y S. Ceballos)
  • Minero 2 - 1 Unión (Goles: P. Terrero, C. Méndez; N. Jorquera)
  • Colón 0 - 0 Atenas
  • Marquesado 3 - 1 San Lorenzo (Goles: N. Saavedra, L. Illanes, A. Fuentes; A. Sánchez)
  • Carpintería 2 - 1 Rivadavia (Goles: G. Bustos, A. Donoso; I. Flores)
  • Villa Ibáñez 0 - 4 Alianza (Goles: M. Santander x2, F. Pereyra, T. Castro)
  • Sarmiento 0 - 1 Peñarol (Gol: F. García)
  • Trinidad 1 - 1 9 de Julio (Goles: S. López; V. Martini)
  • Del Bono 1 - 0 Juventud Zondina (Gol: R. Cortez)

Tabla de posiciones

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