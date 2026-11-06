Golpe letal en el Estadio San Juan del Bicentenario. Sportivo Desamparados vence 2-0 al Club Minero con doblete de Cristian Ramírez, en el primer tiempo de una final electrizante.

El encuentro vibrante y de pierna fuerte disputado en Pocito, Sportivo Desamparados se impone de manera parcial por 2 a 0 frente al Club Minero, gracias a una actuación estelar de su delantero Cristian Ramírez, autor de los dos tantos que desataron la locura en las tribunas locales.

Desarrollo del primer tiempo

Desde el pitazo inicial, el partido mostró alternativas dinámicas. La visita salió a buscar el arco rival mediante centros cruzados y disparos de media distancia comandados por Tomás Torres y las incursiones de Lucas Ceballos. Sin embargo, la última línea de los "Víboras", conformada por Martín Arce, Nicolás Córdoba, Luis Argumosa y Pablo Jofre, supo contener los embates iniciales con firmeza.

El trámite se disputaba con intensidad en la zona medular, donde el despliegue de Hernán Vega y Carlos Méndez en el local chocaba con la resistencia impuesta por Elías Ovalle y Lucas Río Frío en el conjunto minero.

Cuando el reloj marcaba los 35 minutos de juego, una gran jugada colectiva iniciada por la banda izquierda derivó en un rebote dentro del área que le quedó servido a Cristian Ramírez. Con un potente remate cruzado, el atacante venció la estirada del guardameta Pablo Carrizo para estampar el 1 a 0 parcial.

Cuando parecía que la primera mitad se consumía con la mínima ventaja, apareció nuevamente la contundencia de Ramírez. Sobre los 46 minutos, en el epílogo del período inicial, aprovechó un nuevo suelto en el área y de zurda despachó un fierrazo furioso que se metió junto al palo, decretando el 2 a 0 con el que ambos equipos se fueron a los vestuarios.

Resumen

Resultado parcial: Sportivo Desamparados 2 - Club Minero 0.

Goles: PT 35' Cristian Ramírez (SD), PT 46' Cristian Ramírez (SD).

Formaciones Iniciales

Sportivo Desamparados: Sebastián Domínguez; Martín Arce, Nicolás Córdoba, Luis Argumosa, Pablo Jofre; Hernán Vega, Carlos Méndez, Gastón Videla, Augusto Torres; Carlos Chávez, Francisco Salinas.

Club Minero: Pablo Carrizo; Matías Gómez, Alan Fernández, Lucas Ceballos, Javier Gil; Elías Ovalle, Lucas Río Frío, Lucas Flores, Santi Ceballos; Tomás Torres, Cristian Ramírez.

Se espera un complemento sumamente intenso, con un conjunto minero obligado a arriesgar en ofensiva si pretende descontar, mientras que Desamparados buscará administrar la ventaja con la tenencia de la pelota y la velocidad de sus transiciones.

Proyecciones

Para Minero, campeón del Torneo Apertura tras vencer a 9 de Julio, la final representa la oportunidad dorada de coronar un año perfecto. Si el Pico y Pala se queda con el Clausura, ganará ambas ruedas de la temporada, evitará la disputa de una Súper Final y se alzará directamente con el título Oficial 2026.

Del otro lado, Desamparados —vigente campeón del Clausura 2025— buscará retener su corona y estirar la definición de la temporada. Una victoria de la Víbora obligará a ambos equipos a verse las caras nuevamente en una Súper Final para determinar al mejor del año.