Sportivo Desamparados podría contar con el aliento de sus hinchas en San Luis durante el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur frente a Defensores de Belgrano de Justo Daract. Según confirmaron fuentes allegadas a la organización a DIARIO HUARPE, existe la posibilidad de habilitar la tribuna popular norte del estadio La Pedrera, con capacidad para 3.500 personas, para el ingreso de público neutral. Sin embargo, la medida todavía no cuenta con la confirmación de la Policía de San Luis.

Cabe destacar que el reglamento del Torneo Regional Federal Amateur no permite la presencia de público visitante. Por este motivo, la alternativa que se analiza es habilitar un sector destinado a espectadores neutrales, una modalidad que permitiría a los simpatizantes del Víbora acompañar al equipo sin ingresar formalmente como hinchada visitante.

En este contexto, las fuentes consultadas señalaron que la posibilidad también está sujeta a las exigencias de seguridad de la provincia puntana. De concretarse, los sanjuaninos podrían ocupar la popular norte del estadio La Pedrera, que tiene capacidad para aproximadamente 3.500 espectadores. No obstante, esa cifra corresponde al aforo de la tribuna y no implica que ya esté autorizada la venta de esa cantidad de entradas.

A la espera de la confirmación policial

Por el momento, no existe una confirmación oficial de la Policía de San Luis que garantice el ingreso de público neutral. Por este motivo, todavía resta conocer si se habilitará el sector, cuántas entradas estarán disponibles y cuáles serán las condiciones de acceso.

La expectativa crece entre los seguidores de Desamparados, que sueñan con acompañar al equipo en un encuentro decisivo para sus aspiraciones de avanzar en el certamen.

El partido de vuelta frente a Defensores de Belgrano de Justo Daract está previsto para el domingo 15 de noviembre en San Luis, mientras que el primer enfrentamiento se disputará el domingo 8 en el estadio José Eduardo Nehín, el Serpentario.

Mientras se aguarda una definición de las autoridades, el Víbora se prepara para afrontar una serie clave en su objetivo de continuar avanzando en el Torneo Regional Federal Amateur.