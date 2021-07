Desamparados quiere recuperarse ante Círculo Deportivo

Luego de la derrota ante Cipolletti el domingo pasado, este viernes Sportivo Desamparados vuelve a jugar, en este caso por la 10° fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A como local ante Círculo Deportivo Nicanor Otamendi con arbitraje de Luis Damián Martínez de San Rafael, Mendoza.

El conjunto Puyutano no podrá contar con uno de sus delanteros como Bruno Rodríguez, ya que éste fue expulsado ante Cipo por propinarle una trompada a un jugador rival. En su reemplazo podría jugar Santiago Ceballos, quién acompañaría a Julio Cáceres en el ataque, pero el técnico Cristian Bove no lo confirmó, ya que como es una costumbre, el entrenador lo confirma a último momento.

El Víbora marcha tercero en las posiciones, está dentro de la zona de clasificación ya que clasifican los primeros 8, pero los dos punteros Cipolletti y Deportivo Madryn (22) se cortaron solos, le sacaron 7 puntos a Desamparados, Independiente de Chivilcoy y Sol de Mayo todos con 15 unidades y, de ahí para atrás están todos muy parejos, por lo tanto no debe seguir perdiendo puntos.

Por su parte, el otro equipo sanjuanino Peñarol, tendrá una visita de riesgo este sábado a las 15.00 cuando juegue en el estadio General San Martín ante Huracán Las Heras con arbitraje del bahiense Sergio Testa. El Bohemio viene de conseguir una victoria importante ante Camioneros por 1-0, sumando su segunda victoria en el torneo que le permitió acercarse a la zona de clasificación. Para este partido, el equipo de Salvador Mónaco no podrá contar con su mejor jugador Leandro Espejo que fue expulsado ante el equipo de los Moyano.

El resto de la fecha se completará este sábado con los siguientes partidos: Sansinena vs Cipolletti, Sol de Mayo vs Olimpo, Camioneros va Estudiantes de San Luis, Villa Mitre vs Ferro de Pico, Deportivo Madryn vs Ciudad de Bolívar y Juventud Unida de San Luis vs Independiente de Chivilcoy.

Probables formaciones

Desamparados: Alejandro Dianda; Lucas Ceballos, Cristian Romero, Emanuel Décimo, Mateo Rodríguez; Ricardo Tapia, Adrián Maidana, Pablo Jofré, Federico Paz; Santiago Ceballos, Julio Cáceres. DT Cristian Bove.

Círculo Deportivo: Lucio Chiappero; Gabriel Charra, Juan Manuel Zarza; Facundo Nasif; Enzo Vértiz, Nahuel Pájaro, Ramiro Garay, Ramiro Rodríguez; Matías Reali; Ever Ullúa y Jonatan Benedetti. DT: Gustavo Noto.