Sportivo Desamparados afrontará este domingo 18 de octubre un partido decisivo en el Torneo Regional Federal Amateur, cuando reciba a Sport Club San Carlos de Mendoza por la vuelta de la Segunda Fase. El encuentro comenzará a las 20.30 en el estadio José Eduardo Nehin, conocido como el Serpentario, donde el conjunto sanjuanino buscará revertir la derrota por 1-0 sufrida en el primer enfrentamiento.

El equipo dirigido por Mauricio Del Cero llega a esta definición con la obligación de conseguir una victoria ante su público. En el partido de ida, disputado en Mendoza, San Carlos logró imponerse gracias a un gol de tiro libre de Tomás Daro sobre el cierre del primer tiempo, resultado que dejó al Puyutano en desventaja.

Pese al traspié, Desamparados mantiene intactas sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia. El conjunto sanjuanino había completado una destacada primera fase, en la que terminó como líder invicto de la Zona 6, con ocho puntos, producto de dos triunfos y dos empates.

Qué necesita Desamparados para clasificar

El panorama es claro para el conjunto puyutano. Si consigue una victoria por dos o más goles de diferencia, avanzará directamente a la Tercera Ronda del Regional Amateur. En cambio, si gana por un solo tanto, la serie quedará igualada y la clasificación se resolverá mediante una definición por penales.

Un empate o una derrota significarán la eliminación del equipo sanjuanino y la clasificación de San Carlos, dirigido por Mario Ladaga.

Para este compromiso, Desamparados buscará aprovechar la localía y el acompañamiento de sus hinchas. La expectativa está puesta en una importante concurrencia al Serpentario, donde el Puyutano intentará revertir el resultado adverso y sostener sus aspiraciones de ascender al Torneo Federal A.

El encuentro tendrá como árbitro principal a Matías Noguera, de San Luis, y definirá cuál de los dos equipos continuará en carrera dentro de la Región Cuyo.