Sportivo Desamparados vivió una despedida especial en la previa de uno de los partidos más importantes de su temporada. Este sábado 28 de noviembre, los hinchas se acercaron al club para acompañar al plantel antes de su viaje a General Alvear, con banderas, cánticos y muestras de afecto que reflejaron la expectativa que despierta la definición.

La convocatoria reunió a distintas generaciones de simpatizantes. Familias completas, chicos, grandes y seguidores identificados con los colores verde y blanco se sumaron al encuentro para hacer sentir su respaldo a los jugadores. Las banderas y el aliento fueron parte de una despedida marcada por la ilusión de todo Puyuta.

La iniciativa fue impulsada por las agrupaciones "Recibimiento Puyutano" y "El Corazón de Puyuta", que durante la temporada organizaron colectas y actividades para acompañar al equipo. Esta vez, el objetivo fue trasladar ese apoyo al momento de la partida, antes de que la delegación emprendiera el viaje hacia territorio mendocino.

Una final que llega atravesada por las polémicas arbitrales

La despedida se produjo en una semana marcada por los cuestionamientos al arbitraje y las declaraciones que elevaron la tensión entre ambos equipos. El empate 0 a 0 registrado en el partido de ida, disputado en el estadio El Serpentario, dejó la serie abierta, pero también generó un fuerte malestar en el mundo puyutano.

La actuación del árbitro Franco Morón fue uno de los principales focos de discusión. Desde Desamparados hubo reclamos por distintas jugadas y por el criterio utilizado durante el encuentro. Tras el pitazo final, la bronca se trasladó a las inmediaciones del estadio, donde un grupo de hinchas esperó la salida de la terna arbitral. Morón debió retirarse bajo custodia policial, en medio de abucheos e insultos.

El malestar también se reflejó en las declaraciones de los futbolistas. Algunos jugadores de Desamparados cuestionaron el desempeño del árbitro, aunque otros optaron por la cautela y remarcaron que el equipo debía concentrarse en lo futbolístico para afrontar la revancha.

Las acusaciones de Caruso Lombardi y la respuesta de Pacífico

La polémica tomó mayor dimensión cuando el exentrenador Ricardo Caruso Lombardi realizó fuertes declaraciones sobre la definición del Regional Amateur. El técnico aseguró que Pacífico ya tendría garantizado el ascenso al Federal A y lanzó cuestionamientos sobre los supuestos manejos del fútbol del interior y el arbitraje.

Las acusaciones generaron repercusión en la previa de la revancha, aunque Caruso Lombardi no presentó pruebas que respaldaran sus dichos.

Desde el club mendocino respondieron a esas declaraciones. El entrenador Pablo Castro sostuvo que Pacífico es ajeno a las decisiones arbitrales y rechazó que se pusiera en duda la honestidad deportiva de la institución. También defendió la campaña del equipo y destacó el trabajo realizado durante el torneo.

En la misma línea, el presidente de Pacífico, Roberto Ortubia, calificó las acusaciones como parte de la "farándula" y pidió dejar de lado las discusiones externas para concentrarse en la definición.

El cambio de árbitro que volvió a encender la discusión

A las controversias por el partido de ida se sumó otro episodio en la semana: el cambio en la designación arbitral para la revancha.

En un primer momento, el Consejo Federal había designado a Lucas Novelli Sanz para dirigir el encuentro en General Alvear. Sin embargo, la nómina fue modificada y finalmente quedó a cargo su hermano, Diego Saúl Novelli.

El reemplazo llamó la atención y generó nuevas suspicacias en el entorno de Desamparados, especialmente por los vínculos mencionados públicamente entre integrantes del arbitraje y el fútbol mendocino. La situación llegó incluso a la televisión nacional, donde el cambio fue debatido en ESPN.

La designación también reavivó el recuerdo de los antecedentes arbitrales de Lucas Novelli y de otros episodios que habían sido cuestionados en el fútbol argentino. En medio de ese escenario, el arbitraje volvió a quedar bajo la lupa antes de una final que se definirá en territorio mendocino.

Qué se define ante Pacífico

Sportivo Desamparados visitará este domingo 29 de noviembre a Pacífico de General Alvear, desde las 20:30, en el estadio Héctor Antonio Moncada, por la revancha de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.

Después del 0 a 0 en San Juan, el ganador de la serie se consagrará campeón de la Región Cuyo y avanzará a la final interregional, donde estará en juego uno de los ascensos al Torneo Federal A. Si la igualdad se mantiene en el resultado global al finalizar los 90 minutos, la definición será por tiros desde el punto penal.

El partido se disputará únicamente con público local, por lo que los hinchas sanjuaninos no podrán acompañar al equipo en las tribunas. En ese contexto, la despedida de este sábado adquirió un significado especial.

Entre banderas, cánticos y familias, la gente de Desamparados se acercó para despedir al plantel y transmitirle su apoyo antes del viaje. La convocatoria fue una muestra de la ilusión que se mantiene intacta en Puyuta, pese a una semana cargada de reclamos, declaraciones y controversias.