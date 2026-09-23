Sportivo Desamparados rompió el silencio después del violento cierre del clásico ante Unión de Villa Krause. A través de un comunicado oficial, la institución repudió la agresión protagonizada por su director técnico, Mauricio Del Cero, y anticipó que la Comisión Directiva tomará medidas por lo sucedido.

El episodio ocurrió en medio de los incidentes posteriores al triunfo del Puyutano por 2-1 en el estadio 12 de Octubre. En ese contexto, Del Cero golpeó en el rostro a Dalmiro Arnau, preparador físico de Unión. La secuencia quedó registrada en imágenes y el integrante del cuerpo técnico del Azul posteriormente realizó una denuncia por lesiones.

El preparador físico tras la agresión del DT.

Desamparados repudió la conducta de Del Cero

En el comunicado, el club reconoció públicamente la gravedad de lo ocurrido y tomó distancia de la reacción de su entrenador.

“Entendemos la tensión y el contexto en el que se desarrollaron los hechos, pero nada justifica la agresión protagonizada por nuestro DT”, expresaron desde la institución.

Además, remarcaron que esa conducta “no representa los valores” del club y adelantaron: “La Comisión Directiva tomará las medidas que correspondan”.

Por el momento, Desamparados no informó públicamente qué decisión adoptará respecto de la continuidad o situación disciplinaria de Del Cero.

Un jugador terminó con puntos de sutura

El club también hizo referencia a las agresiones sufridas por integrantes de su delegación durante los disturbios. Cristian García, defensor de Desamparados, recibió el impacto de un proyectil en la cabeza cuando el plantel intentaba retirarse del campo de juego.

El futbolista sufrió un traumatismo encéfalo craneano y una herida en el cuero cabelludo que requirió dos puntos de sutura. Tras ser atendido, recibió el alta médica con indicación de diez días de reposo y seguimiento profesional.

Desde Desamparados señalaron además que otros jugadores e integrantes del cuerpo técnico fueron agredidos y aseguraron que continuarán trabajando “por un deporte sano, con pasión, respeto y sin violencia”.

Los incidentes terminaron opacando un clásico que había quedado en manos del Puyutano por 2-1 y que tuvo expulsiones, reclamos arbitrales y momentos de máxima tensión dentro y fuera de la cancha.